Fundação abre vagas em cursos gratuitos para mulheres em Baixo Guandu

O projeto Espaço de Estética Itinerante em parceria com a Fundação Renova e a BrazilFoundation abre as inscrições para cursos de capacitação gratuitos em Baixo Guandu. As oportunidades são para mulheres que estejam desempregadas ou em situação de vulnerabilidade financeira.
Ao todo estão sendo oferecidas até 60 vagas divididas em três turmas, a primeira turma começou em fevereiro e as próximas acontecerão no mês de março. As aulas serão realizadas pela esteticista Liliane Alves Souza, no Centro Comunitário do bairro Rosário 1, com duração de duas semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira.
As opções são de capacitação em depilação e design de sobrancelha. Para se inscrever é preciso ter mais de 18 anos. As interessadas em um dos cursos podem se candidatar pelo telefone (33) 99940-6209. Ao final, as participantes recebem um certificado de capacitação.
o projeto tem como objetivo despertar o empreendedorismo e gerar fonte de renda para mulheres. O especialista em Economia e Inovação da Fundação Renova, Roberto Ruggeri, destaca, O crescimento do ramo da estética traz excelentes oportunidades para quem busca a independência financeira. Além disso, contribui para o fomento à economia local, diz.
CONFIRA AS DATAS DOS CURSOS
Inscrições: (33) 99940-6209
- Design de sobrancelhas
16/03 a 27/03, das 13h às 16h
- Depilação
16/03 a 27/03, das 16h às 19h