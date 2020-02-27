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Capacitação

Fundação abre vagas em cursos gratuitos para mulheres em Baixo Guandu

Com 60 vagas, projeto ensinará técnicas de design de sobrancelhas e depilação para mulheres em situação de vulnerabilidade de Baixo Guandu

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 16:22
Uma das opções de curso é na área de design de sobrancelha. Crédito: Freepik
O projeto Espaço de Estética Itinerante em parceria com a Fundação Renova e a BrazilFoundation abre as inscrições para cursos de capacitação gratuitos em Baixo Guandu. As oportunidades são para mulheres que estejam desempregadas ou em situação de vulnerabilidade financeira.
Ao todo estão sendo oferecidas até 60 vagas divididas em três turmas, a primeira turma começou em fevereiro e as próximas acontecerão no mês de março. As aulas serão realizadas pela esteticista Liliane Alves Souza, no Centro Comunitário do bairro Rosário 1, com duração de duas semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira.

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As opções são de capacitação em depilação e design de sobrancelha. Para se inscrever é preciso ter mais de 18 anos. As interessadas em um dos cursos podem se candidatar pelo telefone (33) 99940-6209. Ao final, as participantes recebem um certificado de capacitação.
o projeto tem como objetivo despertar o empreendedorismo e gerar fonte de renda para mulheres. O especialista em Economia e Inovação da Fundação Renova, Roberto Ruggeri, destaca, O crescimento do ramo da estética traz excelentes oportunidades para quem busca a independência financeira. Além disso, contribui para o fomento à economia local, diz.

CONFIRA AS DATAS DOS CURSOS

Inscrições: (33) 99940-6209
  • Design de sobrancelhas
02/03 a 13/03, das 7h às 10h
16/03 a 27/03, das 13h às 16h

  • Depilação
02/03 a 13/03, das 10h às 13h
16/03 a 27/03, das 16h às 19h
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