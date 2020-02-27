Fundação abre vagas em cursos gratuitos para mulheres em Baixo Guandu

Uma das opções de curso é na área de design de sobrancelha. Crédito: Freepik

O projeto Espaço de Estética Itinerante em parceria com a Fundação Renova e a BrazilFoundation abre as inscrições para cursos de capacitação gratuitos em Baixo Guandu . As oportunidades são para mulheres que estejam desempregadas ou em situação de vulnerabilidade financeira.

Ao todo estão sendo oferecidas até 60 vagas divididas em três turmas, a primeira turma começou em fevereiro e as próximas acontecerão no mês de março. As aulas serão realizadas pela esteticista Liliane Alves Souza, no Centro Comunitário do bairro Rosário 1, com duração de duas semanas consecutivas, de segunda a sexta-feira.

As opções são de capacitação em depilação e design de sobrancelha. Para se inscrever é preciso ter mais de 18 anos. As interessadas em um dos cursos podem se candidatar pelo telefone (33) 99940-6209. Ao final, as participantes recebem um certificado de capacitação.

o projeto tem como objetivo despertar o empreendedorismo e gerar fonte de renda para mulheres. O especialista em Economia e Inovação da Fundação Renova, Roberto Ruggeri, destaca, O crescimento do ramo da estética traz excelentes oportunidades para quem busca a independência financeira. Além disso, contribui para o fomento à economia local, diz.

CONFIRA AS DATAS DOS CURSOS

Inscrições: (33) 99940-6209