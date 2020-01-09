Confira como aproveitar as férias para se qualificar no ES

Cursos oferecidos da área de saúde e beleza. Crédito: Freepik

Nem só de praia e sol algumas pessoas passam o verão. Este período também pode ser bem aproveitado por quem deseja se qualificar e atualizar o currículo. Nesse início de ano algumas instituições de ensino aproveitam o recesso das atividades acadêmicas para promover cursos gratuitos e acessíveis para a população.

As atividades estão sendo promovidas por duas faculdades do Estado, localizadas em Vila Velha e Serra . Ao todo são 14 opções de cursos oferecidos entre as instituições nas mais diversas áreas, desde especializações para profissionais da saúde e comunicação, até cursos mais básicos como de Excel e Power Point. Há ainda aulas para quem quer aprender a montar um currículo.

Os cursos de verão têm a intenção de ser uma capacitação rápida e prática, com duração máxima de até 3 horas. Todos as oficinas serão oferecidas até o fim de janeiro e as inscrições já estão abertas nos sites das faculdades.

Em Vila Velha, os cursos de férias serão oferecidos pela Universidade Vila Velha (UVV). Os interessados podem se inscrever online no site na instituição, na aba “Cursos livres” . Alguns dos cursos tem uma taxa mínima de inscrição que varia de R$ 15,00 a R$ 30,00 e outros são totalmente gratuitos.

As aulas serão realizadas entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020 no campus Boa Vista. Os candidatos devem ficar atentos pois as vagas são limitadas.

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CURSOS

Celulite e estrias: tratamento direcionado para cada afecção cutânea (Gratuito)

EXCEL  Planilhas Eletrônicas e suas Aplicações (R$30,00)

Marketing empresarial e etiqueta pessoal (R$20,00)

A importância da hidratação no processo de envelhecimento cutâneo (Gratuito)

POWER BI  Apresentação de Dados (R$15,00)

Temas transversais em educação: cultura afro-brasileira/indígena & gênero e diversidade (R$20,00)

O uso do Peeling X Fator de proteção solar (Gratuito)

Elaboração de currículo  Como elaborar um currículo de destaque (R$20,00)

Mercado de ações (R$20,00)

Inteligência emocional  A importância da gestão das emoções na atualidade (R$20,00)

Na Serra, a UCL promove as oficinas de verão, com cursos nas áreas de tecnologia, gestão e saúde. Os cursos serão oferecidos nos campus de Manguinhos e de Campo Grande entre os dias 15 a 25 de janeiro de 2020.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 14 de janeiro e devem ser feitas pelo site da faculdade . O público-alvo são pessoas com idades entre 17 e 30 anos, moradores de Serra, Cariacica e Jardim Camburi. Os participantes só precisam levar um quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão doados a instituições beneficentes.

CURSOS

Excel Básico (gratuito)

Excel Avançado (gratuito)

MS Project (gratuito)

Arduíno (gratuito)

MAIS 800 OPORTUNIDADES EM CURSOS DE VERÃO

Além das faculdades, outras instituições também oferecem cursos nesse período de férias. O Projeto Juventude Ativa, na Serra, inicia as atividades em 2020 com 800 vagas em cursos profissionalizantes de verão. As atividades são presenciais e à distância (EAD), com uma taxa de R$ 89,00 para cobrir com as despesas do curso.

As Inscrições podem ser realizadas online no site do projeto ou pessoalmente no Polo de Laranjeiras, na Avenida Central, Travessa V5 192, Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, de 6 a 21 de janeiro de 2020, das 13h às 17h.

CURSOS PRESENCIAIS

Auxiliar Administrativo

Recepcionista

Porteiro

Informática básica

Cuidador de Idosos

Cuidador Infantil

Manicure

Maquiagem

Unhas de Gel

Unhas de Fibra

CURSOS À DISTÂNCIA

Auxiliar de Logística

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar Administrativo

Representação Parlamentar ( Assessor)

Cuidador Infantil

Cuidador de Idosos

Porteiro

Berçarista

Recepcionista

Auxiliar de Creche

O Senac também está ofertando uma programação de cursos nas férias. No mês de Janeiro serão oito cursos com duração entre 4h e 45h de duração. As opção e estão sendo oferecidas nos municípios de Vitória , Vila Velha e Colatina.

Os interessados podem realizar as inscrições no site da instituição , ou procurar a unidade do Senac mais próxima. As dúvidas podem ser tiradas através do telefone (27) 3325-8311. Todos os cursos são pagos.

CURSOS