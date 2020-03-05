Concurso para procurador de Vitória é suspenso a pedido do MPES

Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest

A Justiça suspendeu de forma liminar o concurso para o cargo de procurador do município Vitória na última terça-feira (03). Segundo a decisão, o edital termina por limitar de forma injustificada e desproporcional o acesso ao cargo público em questão.

O MPES havia ajuizado a ação com pedido de liminar porque a Prefeitura de Vitória não seguiu a recomendação ministerial para adequar o Edital nº 001/2020/PGM . O concurso oferece apenas uma vaga, com salário de R$ 16,5 mil brutos.

Segundo o MPES, o edital traz uma previsão abusiva, pois exige que os candidatos tenham três anos prática de advocacia para o ingresso na carreira de procurador do município de Vitória. "Após a recusa do município em adequar o edital, o MPES ajuizou a ação com pedido de liminar para permitir a participação no concurso público de todos os profissionais do Direito", explicou.

O pedido de suspensão liminar foi atendido pela juíza da 1ª Vara da fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, MEio Mabiente e Saúde, Marianne Júdice de Mattos. Em sua decisão, apontou que: no Edital n01/20 que rege o certame, termina por limitar de forma injustificada e desproporcional o acesso ao cargo público em questão, sobretudo se considerado que o exercício da prática jurídica em outros âmbitos que não seja a advocacia também qualifica o candidato para o exercício do cargo almejado, não se mostrando razoável a limitação questionada".

O QUE A PREFEITURA DE VITÓRIA JÁ DISSE

A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Vitória contesta a recomendação do Ministério Público do Espírito Santo. A PGM informou, por meio de nota, que "a exigência, determinada em edital, é legal, conforme lei municipal publicada em 2006 aplicada no concurso público para procurador realizado no ano seguinte".