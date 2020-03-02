MPES pede suspensão de concurso para procurador de Vitória

Prefeitura de Vitória diz que exigência contestada pelo Ministério Público é legal Crédito: Marcelo Prest

Para participar do certame é preciso que o profissional tenha a prática de três anos de advocacia o que, de acordo com o MPES limitaria, injustificadamente, a participação de candidatos no concurso público. Por isso, pediu à Justiça o cancelamento do concurso.

O concurso oferece apenas uma vaga, com salário de R$ 16,5 mil brutos.

O pedido do MPES foi realizado por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória. O órgão já havia recomendado à Prefeitura de Vitória a remoção do tempo de prática do Edital nº 001/2020/PGM . O Executivo municipal, no entanto, não seguiu a recomendação.

Em meio a essa situação, o órgão pediu à Justiça uma liminar (decisão provisória) determinando a suspensão do concurso público até que uma decisão final seja tomada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil caso a prefeitura descumpra o pedido.

Em nota, o MPES informou que o edital de seleção estabeleceu, como condição para o acesso ao cargo público, exclusivamente o efetivo exercício da advocacia.

"O MPES sustenta que a norma municipal ofende interesse difuso da coletividade ao limitar a amplitude do concurso público. Diante disso, além da suspensão do edital até a decisão final, o MPES requer a designação de audiência de conciliação para resolução das irregularidades e, caso não haja êxito, seja declarada a nulidade do concurso."

O MPES apontou ainda que o prazo que entre a data da publicação do edital (11/02/2020) e a realização da prova objetiva (22/03/2020) é muito curto, aproximadamente 40 dias. Esse prazo, de acordo com o órgão, seria insuficiente para a preparação específica dos candidatos em matéria sobre a legislação municipal e para que eles programem o deslocamento para realização da prova.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Vitória contesta a recomendação do Ministério Público do Espírito Santo. A PGM informou, por meio de nota, que "a exigência, determinada em edital, é legal, conforme lei municipal publicada em 2006 aplicada no concurso público para procurador realizado no ano seguinte".