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Jovens talentos

Confira as vagas de estágio abertas no ES com bolsas até R$ 1000

As vagas estão abertas na Grande Vitória e no interior do ES; chances são para estudantes do nível médio ao superior em áreas de educação, saúde, engenharia e tecnologia

Publicado em 02 de Março de 2020 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 21:02
Oportunidades de estágio para estudantes de todos os níveis. Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance
Muitas oportunidades de estágio abertas para os estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho. São diversas chances de contratação entre empresas e recrutadoras do Espírito Santo para estudantes do nível médio, técnico e superior, com bolsas que variam de R$ 100 a R$ 1000.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 38 oportunidades para diversas áreas como Publicidade e Propaganda, Psicologia, e Administração. As chances estão disponíveis nos municípios da Grande Vitória e no interior, em Cachoeiro do Itapemirim e Linhares.
Os estudantes interessados podem se inscrever no portal online. É preciso ainda ficar atento ao período de inscrição de algumas vagas que encerram a partir da próxima segunda feira (9).
As recrutadoras a Psicoespaço e a Center RH também divulgam vagas para todos os níveis. Ao todo são 19 chances para estudantes das áreas de Psicologia, Tecnologia da Informação, Marketing, Design Gráfico e Administração. O cadastro pode ser feito nos sites dos institutos.
Entre as empresas privadas do Estado, a Fortlev e a Kurumá Toyota abrem funções para estagiários na área de comunicação, em Publicidade e Propaganda, e Marketing, respectivamente. A Autoglass é outra empresa que oferece oportunidades para estudantes de nível superior. A companhia para o curso de Tecnologia da Informação ou recursos humanos, para atuar na área de Benefícios.

CONFIRA TODAS AS VAGAS OFERECIDAS

IEL
Inscrições no site
  • Publicidade e propaganda
  • Técnico em segurança do trabalho 
  • Técnico em mecânica 
  • Pedagogia 
  • Ciências contábeis 
  • Técnico em administração
  • Técnico em eletrotécnico
  • Administração
  • Nutrição
  • Técnico em geoprocessamento
  • Arquitetura
  • Técnico em química
  • Engenharia civil 
* Veja mais vagas no site

Veja Também

Governo do ES oferece 1.835 vagas de estágio para vários níveis

Ministério Público oferece vagas de estágio em 70 municípios

PSICOESPAÇO
Inscrições no site
  • Psicologia 
  • Administração 
  • Design Gráfico
CENTER RH
Inscrições no site
  • Ensino médio (5 vagas)
  • Tecnologia da informação
  • Gestão comercial ou logística 
  • Letras/ Português
  • Licenciatura em química
  • Pedagogia (4 vagas)
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em saúde bucal/prótese dentária (2 vagas)
FORTLEV
Inscrições: Enviar currículo com o nome do cargo no assunto, para o e-mail [email protected]
  • Marketing
  • Trade Marketing
KURUMÁ TOYOTA
Inscrições no site
  • Publicidade e Propaganda
AUTOGLASS
Inscrições no site
  • Tecnologia da Informação/ Recursos humanos
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