Confira as vagas de estágio abertas no ES com bolsas até R$ 1000

Oportunidades de estágio para estudantes de todos os níveis. Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance

Muitas oportunidades de estágio abertas para os estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho . São diversas chances de contratação entre empresas e recrutadoras do Espírito Santo para estudantes do nível médio, técnico e superior, com bolsas que variam de R$ 100 a R$ 1000.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 38 oportunidades para diversas áreas como Publicidade e Propaganda, Psicologia, e Administração. As chances estão disponíveis nos municípios da Grande Vitória e no interior, em Cachoeiro do Itapemirim e Linhares.

Os estudantes interessados podem se inscrever no portal online. É preciso ainda ficar atento ao período de inscrição de algumas vagas que encerram a partir da próxima segunda feira (9).

As recrutadoras a Psicoespaço e a Center RH também divulgam vagas para todos os níveis. Ao todo são 19 chances para estudantes das áreas de Psicologia, Tecnologia da Informação, Marketing, Design Gráfico e Administração. O cadastro pode ser feito nos sites dos institutos.

Entre as empresas privadas do Estado, a Fortlev e a Kurumá Toyota abrem funções para estagiários na área de comunicação, em Publicidade e Propaganda, e Marketing, respectivamente. A Autoglass é outra empresa que oferece oportunidades para estudantes de nível superior. A companhia para o curso de Tecnologia da Informação ou recursos humanos, para atuar na área de Benefícios.

CONFIRA TODAS AS VAGAS OFERECIDAS

IEL

Inscrições no site

Publicidade e propaganda

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em mecânica

Pedagogia

Ciências contábeis

Técnico em administração

Técnico em eletrotécnico

Administração

Nutrição

Técnico em geoprocessamento

Arquitetura

Técnico em química

Engenharia civil * Veja mais vagas no site



PSICOESPAÇO

Inscrições no site

Psicologia

Administração

Design Gráfico

CENTER RH

Inscrições no site

Ensino médio (5 vagas)

Tecnologia da informação

Gestão comercial ou logística

Letras/ Português

Licenciatura em química

Pedagogia (4 vagas)

Técnico em enfermagem

Técnico em saúde bucal/prótese dentária (2 vagas)

FORTLEV

Inscrições: Enviar currículo com o nome do cargo no assunto, para o e-mail [email protected]

Marketing

Trade Marketing

KURUMÁ TOYOTA

Inscrições no site

Publicidade e Propaganda