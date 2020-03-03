Confira as vagas de estágio abertas no ES com bolsas até R$ 1000

Muitas oportunidades de estágio abertas para os estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho. São diversas chances de contratação entre empresas e recrutadoras do Espírito Santo para estudantes do nível médio, técnico e superior, com bolsas que variam de R$ 100 a R$ 1000.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 38 oportunidades para diversas áreas como Publicidade e Propaganda, Psicologia, e Administração. As chances estão disponíveis nos municípios da Grande Vitória e no interior, em Cachoeiro do Itapemirim e Linhares.
Os estudantes interessados podem se inscrever no portal online. É preciso ainda ficar atento ao período de inscrição de algumas vagas que encerram a partir da próxima segunda feira (9).
As recrutadoras a Psicoespaço e a Center RH também divulgam vagas para todos os níveis. Ao todo são 19 chances para estudantes das áreas de Psicologia, Tecnologia da Informação, Marketing, Design Gráfico e Administração. O cadastro pode ser feito nos sites dos institutos.
Entre as empresas privadas do Estado, a Fortlev e a Kurumá Toyota abrem funções para estagiários na área de comunicação, em Publicidade e Propaganda, e Marketing, respectivamente. A Autoglass é outra empresa que oferece oportunidades para estudantes de nível superior. A companhia para o curso de Tecnologia da Informação ou recursos humanos, para atuar na área de Benefícios.
CONFIRA TODAS AS VAGAS OFERECIDAS
IEL
Inscrições no site
Inscrições no site
- Publicidade e propaganda
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico em mecânica
- Pedagogia
- Ciências contábeis
- Técnico em administração
- Técnico em eletrotécnico
- Administração
- Nutrição
- Técnico em geoprocessamento
- Arquitetura
- Técnico em química
- Engenharia civil
PSICOESPAÇO
Inscrições no site
Inscrições no site
- Psicologia
- Administração
- Design Gráfico
CENTER RH
Inscrições no site
Inscrições no site
- Ensino médio (5 vagas)
- Tecnologia da informação
- Gestão comercial ou logística
- Letras/ Português
- Licenciatura em química
- Pedagogia (4 vagas)
- Técnico em enfermagem
- Técnico em saúde bucal/prótese dentária (2 vagas)
FORTLEV
Inscrições: Enviar currículo com o nome do cargo no assunto, para o e-mail [email protected]
Inscrições: Enviar currículo com o nome do cargo no assunto, para o e-mail [email protected]
- Marketing
- Trade Marketing
KURUMÁ TOYOTA
Inscrições no site
Inscrições no site
- Publicidade e Propaganda
AUTOGLASS
Inscrições no site
Inscrições no site
- Tecnologia da Informação/ Recursos humanos