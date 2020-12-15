20 seleções e concursos públicos abertos com salários de até R$ 18 mil

Estão abertos pelo menos 20 concursos públicos e seleções simplificadas em todo o país com oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade. Há vagas para cargos efetivos e temporários. Os candidatos podem escolher entre os certames nas áreas de segurança pública, conselho de classe, administrativa, saúde, entre outras.
Os salários podem chegar a R$ 18.050 na Polícia Civil do Pará. A seleção visa preencher 1.088 vagas, distribuídas pelos cargos de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista. O prazo para se inscrever vai até 4 de fevereiro de 2021.
No Espírito Santo, o governo do Estado está com inscrições abertas para as seleções da Secretaria de Educação (Sedu) e do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). As chances são temporárias.
As prefeituras de Pedro Canário e Anchieta também vão contratar profissionais em designação temporária.
Correção
16/12/2020 - 1:50
O título original da matéria dizia "20 concursos públicos abertos com salários de até R$ 18 mil". No entanto, alguns editais são seleções, para cargos temporários. Então, nem todos são concursos públicos. A informação foi corrigida.