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Seleção aberta

Saiba como se inscrever para trabalhar no Censo 2020 do IBGE

Serão mais de 208 mil vagas em todo o país, sendo 4,1 mil só no Espírito Santo. Veja o passo a passo para se cadastrar no processo seletivo

Publicado em 06 de Março de 2020 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 11:38
Profissionais serão contratados para o Censo 2020  Crédito: Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou na última quinta-feira (5), o edital do concurso público para mais de 208 mil vagas temporárias em todo o país. No Espírito Santo, serão mais de 4,1 mil oportunidades. Os profissionais serão responsáveis pela realização do Censo Demográfico de 2020, que deve começar em agosto. 
ATUALIZAÇÃO: Em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública, causado pelo Covid-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico que ocorreria neste ano. Dessa forma, a próxima pesquisa terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

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O processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores neste ano foi suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias. Ainda não foram divulgadas as novas datas de inscrição.
Segundo o IBGE, o orçamento do Censo 2020 será realizado em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante de modo a assegurar a realização do Censo pelo IBGE.

SAIBA MAIS SOBRE A SELEÇÃO

São dois processos seletivos: um para Agentes Censitários Municipais (ACM) e Agentes Censitários Supervisores (ACS) e outro para recenseadores. No Espírito Santo, o salário pode chega a R$ 3.759,84 na área urbana e a R$ 4.143,80 na zona rural.

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As inscrições para as funções estão sendo feitas unicamente pela internet, por meio do site do Cebraspe, até o dia 24 de março. A empresa é a responsável por organizar o processo seletivo do IBGE.  Veja como se inscrever para cada uma delas.
Página para inscrição do concurso do IBGE no site do Cebraspe Crédito: Reprodução site Cebraspe

COMO SE INSCREVER PARA RECENSEADOR DO IBGE?

Para se candidatar a uma das 180 mil essa vaga para recenseador do IBGE, é preciso ter ensino fundamental. O passo a passo da inscrição é o seguinte:
  • Acessar o site do Cebraspe até o dia 24/03, data final para a inscrição;
  • Clique no botão amarelo "Fazer inscrição;
  • Se tiver cadastro: informe CPF e senha;
  • Caso não tenha cadastro: clique em "realizar cadastro", informe CPF e CEP e clique em enviar.  Preencha as informações pedidas (nome, data de nascimento, sexo, nome do pai e da mãe, nível de escolaridade, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail e senha) e clique em "Continuar". Confira as informações cadastradas e clique em "Sim". Por último, escolha o concurso aberto;
  • No ato da inscrição, será preciso informar dados do RG, CPF e título de eleitor, estado civil, nacionalidade e raça; e escolha o Estado e município onde pretende atuar;
  • Depois imprima o boleto que será gerado no valor de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em bancos, casas lotéricas ou internet banking. Lembre de acompanhar o andamento do concurso.
Os valores podem ser pagos em bancos, casas lotéricas ou internet banking. Lembre de acompanhar o andamento do concurso. Pessoas de baixa renda podem pedir a isenção do valor, por meio do preenchimento de um formulário no site do IBGE. A opção só está disponível para quem já fez a inscrição, e será necessário informar CPF e senha para acessar o sistema.
Os candidatos aprovados para as vagas precisarão cumprir cargas horárias de 25 horas, 30 horas, 40 horas ou 50 horas, sendo que o pagamento que vai receber varia conforme a quantidade de pessoas que forem entrevistadas e quantas semanas forem trabalhadas. Nesse caso o salário será definido de acordo com a produção e a cidade em que está o recenseador. É possível fazer uma simulação de quanto vai receber clicando aqui. No Espírito Santo, ele pode chegar a R$ 3.759,84 na área urbana e a R$ 4.143,80 na zona rural.

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COMO SE INSCREVER PARA AGENTE CENSIOTÁRIO DO IBGE?

Para se candidatar a uma das mais de 20 mil vagas para Agentes Censitários Municipais (ACM) e Agentes Censitários Supervisores (ACS) é preciso ter ensino fundamental. O passo a passo da inscrição é o seguinte:
  • Acessar o site do Cebraspe até o dia 24/03, data final para a inscrição;
  • Clique no botão amarelo "Fazer inscrição;
  • Se tiver cadastro: informe CPF e senha;
  • Caso não tenha cadastro: clique em "Realizar cadastro", informe CPF e CEP e clique em enviar.  Preencha as informações pedidas (nome, data de nascimento, sexo, nome do pai e da mãe, nível de escolaridade, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail e senha) e clique em "Continuar". Confira as informações cadastradas e clique em "Sim". Por último, escolha o concurso aberto;
  • No ato da inscrição, será preciso informar dados do RG, CPF e título de eleitor, estado civil, nacionalidade e raça;  e escolha o Estado e município onde pretende atuar;
  • Depois imprima o boleto que será gerado no valor de R$ 35,80. Os valores podem ser pagos em bancos, casas lotéricas ou internet banking. Lembre de acompanhar o andamento do concurso.
Pessoas de baixa renda podem pedir a isenção do valor, por meio do preenchimento de um formulário no site do IBGE. A opção só está disponível para quem já fez a inscrição, e será necessário informar CPF e senha para acessar o sistema.

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33 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33,6 mil

De acordo com o IBGE, os mais bem colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS.

O QUE FAZER SE EU NÃO CONSEGUIR ME INSCREVER?

Se for um erro do sistema, ou seja, do site, entre em contato com a empresa responsável pela seleção, a Cebraspe pelo telefone (61) 3448-0100 ou pelo e-mail [email protected].

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