Novos supermercados e atacarejos têm 2.356 vagas para obras e operação no ES

Grandes redes se preparam para inaugurar novos atacarejos e supermercados no Espírito Santo até o final do ano que vem. A previsão é de que sejam gerados, pelo menos, 2.356 postos de trabalho, sendo 1.726 para as operações e 630 nas obras. Em alguns estabelecimentos, os processos seletivos já começaram.

As oportunidades são para cargos como açougueiro, repositor, operador de caixa, operador de atacarejo, balconista de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, padeiro, operador de loja, auxiliar de perecíveis e conferente.

Maxxi Atacado vai funcionar no local do antigo Walmart, em Vitória Crédito: Maxxi Atacado/Divulgação

O tradicional mercado Sabor da Terra, que atualmente funciona na Praia do Canto , vai abrir uma filial no Shopping Vitória. A inauguração está prevista para ocorrer em maio de 2022. A expectativa é de que sejam gerados 200 empregos diretos e indiretos, sendo 100 durante as obras e 100 quando entrar em operação.

[email protected]. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem. Já os trabalhadores da obra serão contratados por empresas terceirizadas. Os interessados em atuar na nova loja já podem enviar o currículo para e-mail. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem. Já os trabalhadores da obra serão contratados por empresas terceirizadas.

Em 2022, o Grupo Carone pretende inaugurar três novas unidades da marca Sempre Tem. Cada empreendimento deve gerar 220 empregos nas operações, totalizando 660 postos de trabalho. Para a construção dessas unidades, serão necessários 450 colaboradores, sendo 150 para cada no pico da obras.

Segundo o diretor do grupo empresarial, William Carone, até junho do ano que vem deve ser inaugurado o estabelecimento de Jardim Camburi, em Vitória. As obras, conforme o executivo, estão em fase inicial. No segundo semestre de 2022, será a vez de inaugurar a filial de Cariacica, que vai funcionar na BR 262, em um antigo terreno da Viação Itapemirim.

Outra loja prevista para ser construída é a de Jacaraípe, na Serra. Entretanto, o projeto ainda depende da aprovação da prefeitura. A ideia é que o estabelecimento seja inaugurado até o final do ano.

As contratações para as obras serão feitas pelas empreiteiras. Neste caso, os interessados deverão entregar o currículo no local. Já para trabalhar nas lojas do Sempre Tem, é necessário fazer o cadastro no site

Perspectiva de loja do Sempre Tem, atacarejo do Grupo Carone Crédito: Carone/Divulgação

A Rede Casagrande já começou a construir a nova loja que vai funcionar no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. A previsão é de que o estabelecimento seja inaugurado no primeiro semestre de 2022. A empresa deve gerar 250 novos empregos quando começar a funcionar. Para as obras, serão necessários 80 trabalhadores. Entretanto, as contratações serão feitas pela construtora.

O Grupo Osvaldo Perim, que possui uma rede de supermercados no Sul do Espírito Santo, vai expandir sua atuação e inaugurar mais duas lojas no próximo ano. A primeira delas será em Cachoeiro de Itapemirim. A loja está prevista para ser inaugurada na última semana de novembro. Grande parte do pessoal já foi contratado, mas ainda restam 20 oportunidades.

Os interessados podem entregar o currículo em uma das lojas de Cachoeiro de Itapemirim ou de Castelo.

A rede também anunciou que vai ampliar a rede de atuação também no litoral. A previsão é abrir uma nova filial em Marataízes até 2023. Entretanto, ainda não há previsão de quando começam as obras nem quantos funcionários serão necessários, pois ainda está em fase de projeto.

No primeiro semestre de 2022, o Supermercado Faé vai inaugurar uma nova loja em Itapoã, em Vila Velha. A previsão é de que sejam contratados entre 60 e 70 colaboradores como açougueiro, embalador, repositor e fiscal de caixa. As contratações devem ser feitas dois meses antes da inauguração.

rede atacadista Assaí anunciou que vai instalar a primeira loja da marca no Espírito Santo . A unidade vai funcionar em Vitória, mas o local ainda não foi confirmado pelo grupo empresarial. Ao todo, serão gerados 500 empregos diretos e indiretos quando entrar em atividade. Ainda não há informações sobre obras e postos de trabalho que poderão ser abertos.

CONFIRA AS VAGAS

Maxxi Atacado

Vagas: 126 postos para operação.

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever até o final de novembro no os interessados podem se inscrever até o final de novembro no site . Não há informações sobre contratações para obras.

Cargos:

Agente de cartões e serviços

Auxiliar de depósito

Auxiliar de estoque

Auxiliar de perecíveis

Auxiliar de televendas

Conferente

Encarregado de depósito

Encarregado de FLV

Encarregado de perecíveis

Encarregado de prevenção e perdas

Encarregado de recursos humanos

Encarregado televendas

Fiscal de caixa

Fiscal de prevenção e perdas

Operador de caixa

Repositor de loja

Repositor especializado

Supervisor de cartões e serviços

Sabor da Terra

Vagas: serão gerados 200 empregos diretos e indiretos, sendo 100 durante as obras e 100 quando entrar em operação.

Como se candidatar: os interessados em trabalhar na loja já podem enviar o currículo para e-mail [email protected]. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem. Não há informações sobre a seleção para as obras. os interessados em trabalhar na loja já podem enviar o currículo para e-mail. A seleção dos novos colaboradores deve começar no início do ano que vem. Não há informações sobre a seleção para as obras.

Cargos:

Atendentes

Pessoas da área administrativa

Assaí

Vagas: 500 empregos diretos e indiretos. O total de contratações para as obras ainda não foi divulgado. Não há informações sobre a seleção para as obras.

Como se candidatar: as contratações ainda não começaram. Quando as oportunidades de Vitória estiverem abertas, estarão disponíveis no as contratações ainda não começaram. Quando as oportunidades de Vitória estiverem abertas, estarão disponíveis no site de carreira da empresa.

Cargos:

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga

Analista administrativo

Atendente de loja

Assistente comercial

Auxiliar de cozinha

Empacotador

Especialista em segurança da informação

Operador de loja

Grupo Osvaldo Perim

Vagas: a loja de Cachoeiro de Itapemirim será inaugurada no final do mês de novembro. Ainda restam 20 postos de trabalho.

Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo nas lojas da rede no Sul do Estado.

Cargos:

Operador de empilhadeira

Auxiliar de açougue

Repositor de mercadorias

Fiscal de loja

Açougueiro

Supermercado Faé

Vagas: entre 60 e 70 para a operação.

Como se candidatar: as contratações ainda não começaram. A empresa costuma receber currículos pelo e-mail: [email protected]. as contratações ainda não começaram. A empresa costuma receber currículos pelo e-mail:

Cargos:

Açougueiro

Embalador

Repositor

Fiscal de caixa

Grupo Carone

Vagas: serão 660 oportunidades e 450 para as obras.

Como se candidatar: as contratações ainda não começaram. Para trabalhar nas obras, os candidatos devem entregar os currículos nas obras. Já para as lojas, o anúncio é feito por meio do as contratações ainda não começaram. Para trabalhar nas obras, os candidatos devem entregar os currículos nas obras. Já para as lojas, o anúncio é feito por meio do site de carreira da empresa.

Cargos:

Operador de atacarejo

Auxiliar de açougueiro

Fiscal de controle patrimonial

Açougueiro

Auxiliar de cozinha

Analista de qualidade

Padeiro

Operador de caixa

Repositor

Supermercado Casagrande

Vagas: 250 para operação e 80 para as obras.

Como se candidatar: as contratações para as obras serão feitas por empreiteiras. Já para trabalhar na loja, a seleção deve ocorrer com até um mês de antecedência.