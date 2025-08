Mercado de trabalho

ES tem mais de 4,1mil vagas de emprego nesta segunda-feira (4)

Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer os documentos pessoais, como identidade e Carteira de Trabalho. As chances são para quem tem ensino médio, superior ou técnico e também para pessoas com deficiência

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 10:23

Capixabas em busca de trabalho podem encontrar mais de 4 mil oportunidades de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo, nesta segunda-feira (4). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer os documentos pessoais, como identidade e Carteira de Trabalho. As chances são para quem tem ensino médio, superior ou técnico e também para pessoas com deficiência.>

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. A maior parte das oportunidades está na Grande Vitória, nos municípios de Cariacica (769 vagas) e da Serra (1.606 vagas). >

Veja as vagas

SINE DE VITÓRIA



Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, no bairro Itararé, das 8h às 17h.



Vagas: 380. Entre as oportunidades, estão postos para açougueiro, administrador de restaurante, ajudante de cozinha, assistente social, carpinteiro, churrasqueiro, motorista de caminhão, recepcionista e zelador. Veja as vagas .





Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.



Vagas: 190. No município canela-verde, as oportunidades são para empregos como assistente administrativo (PCD), pedreiro, vidraceiro, atendente de lojas, carpinteiro e vendedor de comércio varejista. Veja as vagas .





Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.



Vagas: 1.606. Há oportunidades para analista contábil, assistente de logística, balconista, costureira, eletricista, padeiro, pintor de automóveis, pizzaiolo, torneiro mecânico, vigilante patrimonial, zelador, entre outras. Veja as vagas .





Como se candidatar: O trabalhador deve procurar o Sine do município que funciona na Rodovia Leste-Oeste, 154 — no bairro Santo André.



Vagas: 769. Oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, churrasqueiro, costureira, eletricista, engenheiro civil, motorista de caminhão, padeiro, recepcionista, técnico em edificações, vendedor interno, entre outras. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA



Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, no Centro.



Vagas: 38. Entre os postos, estão oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, operador de pá carregadeira, eletricista, motoboy e lubrificador. Veja as vagas .





Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, no Bairro Guandu.



Vagas: 34. Há oportunidades para abatedor, administrador de redes, advogado, aromista e vendedor em domicílio. Veja as vagas .





Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, n.º 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.



Vagas: 39. Estão abertas vagas para vendedor, operador de pá carregadeira, operador de máquina agrícola, motofretista, mecânico de automóveis e caminhões e auxiliar de limpeza. Veja as vagas .





Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.



Vagas: 179. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendimento ao consumidor, auxiliar de serviços gerais, auxiliar em prótese dentária, jardineiro, mecânico de automóveis, motorista, pedreiro, e servente de obras. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES



Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.



Vagas: 265. Há oportunidades para agente de campo (leiturista), ajudante de confecção, auxiliar de pintura, cozinheiro, jardineiro, repositor, soldador, técnico de planejamento, entre outras. Veja as vagas .





Como se candidatar: O atendimento ocorre na agência da cidade, das 8 às 17 horas, na avenida José Tozzi, 2.616, Bairro Boa Vista.



Vagas: 338. Há vagas para atendente de suporte, armador de ferros, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, caseiro, cortador de tecidos, gari, lavador de carro, modelista, pintor industrial, recepcionista de hotel, vendedor de gás, entre outras. Veja as vagas .





Como de candidatar: O atendimento é feito na Alameda Santa Terezinha, n.º 100, no Centro, das 8h às 17h.



Vagas: 25. Há oportunidades para motorista, auxiliar de marceneiro, ajudante de obras e atendente. Veja as vagas .





Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].



Vagas: 45. Há vagas para agente de pátio, ajudante de cozinha, caminhoneiro carreteiro, encarregado de obras, recepcionista, entre outras. Veja as vagas.





Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, no bairro Margareth.



Vagas: 258. Há vagas para açougueiro, balconista, controle de pragas, cortador de pedras, cuidador de idosos, eletricista de instalações, operador de caixa, professor de educação física, social media, vidraceiro, entre outras. Veja as vagas.

