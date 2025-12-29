Oportunidades

Em busca de emprego? ES tem 5.831 vagas abertas nesta segunda-feira (29)

Há postos para assistente administrativo, atendente de clínica médica, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, cortador de pedras, operador de empilhadeira, vendedor interno, entre outras chances

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:21

A última semana do ano nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.831 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (29). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 842. Há oportunidades para assistente administrativo, atendente de clínica médica, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, cortador de pedras, expedidor de mercadorias, operador de caixa, operador de empilhadeira, recepcionista atendente, trabalhador de manutenção de edificações, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 845, sendo 235 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, jardineiro, assistente administrativo, agente de vendas, recepcionista, caixa, motorista, marceneiro, eletricista, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.256. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, armador de ferragem na construção civil, atendente de lanchonete, auxiliar de estoque, borracheiro, dedetizador, montador de andaimes, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 1.083 Há oportunidades para ajudante de eletricista, analista de estação de tratamento de efluentes, babá, eletricista de manutenção em geral, mecânico de manutenção de máquina industrial, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 543. Há oportunidades para advogado, ajudante de carga e descarga, atendente de lojas, auxiliar operacional de logística, camareira, carregador, cuidador de pessoas idosas, encarregado de servente, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 103. Há oportunidades para torneiro mecânico, balconista, atendente de mesa, recepcionista odontológico, operador de roçadeira, camareira de hotel, empregada doméstica, barman, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro do Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 79. Há oportunidades para resinador, agente de pátio, atendente de loja e mercado, costureira geral, escrevente, balconista de crediário, estampador de placas de veículos, gesseiro, marceneiro, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 97. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente de bar, auxiliar administrativo, chapeiro, farmacêutico, garçom, recreadora infantil, repositor de mercadorias, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 227. Há oportunidades para assistente de produção, caldeireiro, líder de andaimes, montador de andaimes, operador de loja, soldador, vendedor de piscinas, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 130. Há oportunidades para soldador TIG/ER tubulação, auxiliar de serviços gerais, ajudante de obras, separador de estoque, motorista de caminhão basculante, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, supervisor de loja, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 458. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de caminhão, auxiliar de logística de supermercado, caixa, cortador, conferente, cozinheira, empacotador de supermercado, instalador de forro pvc, mecânico a diesel, motorista cegonheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 21. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, cortador de pedras, polidor de granito, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 147. Há oportunidades para auxiliar de armazenamento, auxiliar mecânico de ar condicionado, balconista, cortador de pedras, encanador de rede, operador de empilhadeira, servente de obras, trabalhador agropecuário em geral, entre outras chances. Veja as vagas.

