Cooperativa abre oportunidades de trabalho no ES e em MG

Há vagas para postos como auxiliar de armazém, operador de máquina, técnico de campo e vendedor externo; interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da instituição

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:51

Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá
Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação/Nater Coop

A Nater Coop, cooperativa que atua na área do agronegócio (agricultura e pecuária), está com novas oportunidades de emprego no Espírito Santo e em Minas Gerais. As vagas são destinadas a profissionais de níveis fundamental, médio e técnico.

Os interessados podem cadastrar o currículo no site da Nater Coop, até a data informada logo abaixo. 

A instituição está em atividade há mais de 60 anos e conta com mais de 25 mil cooperados, cerca de 1.240 colaboradores e relacionamento com aproximadamente 30 mil produtores rurais. São 42 lojas de produtos agropecuários distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, além de rede própria de postos de revenda de combustíveis e lojas de autoatendimento.

Vagas no Espírito Santo

  • Auxiliar de produção lácteos
  • Local: Nova Venécia 
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: ensino fundamental completo

  • Auxiliar de armazém
  • Local: Ibiraçu
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: desejável ensino fundamental completo, conhecimento do Pacote Office, experiência em organização de estoque e carga e descarga de mercadorias. Ter experiência com carga e descarga e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria AB são diferenciais.

  • Operador de máquina
  • Local: Ibiraçu
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: desejável ensino médio completo, conhecimento do Pacote Office, experiência em organização de estoque e carga e descarga de mercadorias

  • Operador de empilhadeira
  • Local: Vila Valério 
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: Ensino Médio completo e curso de capacitação em operação de empilhadeira

  • Consultor técnico de campo
  • Local: Governador Lindenberg 
  • Inscrições: até 15 de fevereiro
  • Requisitos: formação em Técnico Agrícola, Técnico em Agropecuária ou em Técnico em Agricultura concluído, conhecimento básico do Pacote Office. Experiência com vendas de produtos agropecuários, Carteira Nacional de Habilitação categoria B e disponibilidade para viagens municipais e intermunicipais serão diferenciais.

  • Assistente administrativo
  • Local: Ibiraçu 
  • Inscrições: até 15 de fevereiro
  • Requisitos: desejável Ensino Médio completo, conhecimento do Pacote Office e em rotinas administrativas

  • Auxiliar de classificação de ovos
  • Local: Santa Maria de Jetibá
  • Inscrições: até 22 de fevereiro
  • Requisitos: desejável Ensino Fundamental completo 

Vagas em Minas Gerais

  • Vendedor externo
  • Local: Ervália 
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: Ensino médio completo, conhecimento básico do Pacote Office, experiência com vendas de produtos agropecuários, Carteira Nacional de Habilitação categoria B, disponibilidade para viagens municipais e intermunicipais.

  • Consultor técnico de loja
  • Local: Inhapim 
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: formação em Técnico Agrícola, em Agropecuária ou em Agricultura concluídos e registro profissional ativo. Ter experiência com vendas de produtos agropecuários será um diferencial.

  • Vendedor externo
  • Local: Inhapim
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: ensino médio completo, conhecimento básico do Pacote Office, experiência com vendas de produtos agropecuários, Carteira Nacional de Habilitação categoria B, disponibilidade para viagens municipais e intermunicipais

  • Auxiliar de loja
  • Local: Ervália
  • Inscrições: até 8 de fevereiro
  • Requisitos: desejável Ensino Médio completo, conhecimento do Pacote Office, experiência em organização de estoque e carga e descarga de mercadorias. Experiência com carga e descarga será um diferencial.
Cooperativas Empregos

