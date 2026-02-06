Fundamental, médio e técnico

Cooperativa abre oportunidades de trabalho no ES e em MG

Há vagas para postos como auxiliar de armazém, operador de máquina, técnico de campo e vendedor externo; interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da instituição

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:51

Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação/Nater Coop

A Nater Coop, cooperativa que atua na área do agronegócio (agricultura e pecuária), está com novas oportunidades de emprego no Espírito Santo e em Minas Gerais. As vagas são destinadas a profissionais de níveis fundamental, médio e técnico.

Os interessados podem cadastrar o currículo no site da Nater Coop, até a data informada logo abaixo.

A instituição está em atividade há mais de 60 anos e conta com mais de 25 mil cooperados, cerca de 1.240 colaboradores e relacionamento com aproximadamente 30 mil produtores rurais. São 42 lojas de produtos agropecuários distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, além de rede própria de postos de revenda de combustíveis e lojas de autoatendimento.

Vagas no Espírito Santo

Auxiliar de produção lácteos

Local: Nova Venécia

Nova Venécia Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: ensino fundamental completo

Auxiliar de armazém

Local: Ibiraçu

Ibiraçu Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: desejável ensino fundamental completo, conhecimento do Pacote Office, experiência em organização de estoque e carga e descarga de mercadorias. Ter experiência com carga e descarga e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria AB são diferenciais.

Operador de máquina

Local: Ibiraçu

Ibiraçu Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: desejável ensino médio completo, conhecimento do Pacote Office, experiência em organização de estoque e carga e descarga de mercadorias

Operador de empilhadeira

Local: Vila Valério

Vila Valério Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: Ensino Médio completo e curso de capacitação em operação de empilhadeira

Consultor técnico de campo

Local: Governador Lindenberg

Governador Lindenberg Inscrições: até 15 de fevereiro

até 15 de fevereiro Requisitos: formação em Técnico Agrícola, Técnico em Agropecuária ou em Técnico em Agricultura concluído, conhecimento básico do Pacote Office. Experiência com vendas de produtos agropecuários, Carteira Nacional de Habilitação categoria B e disponibilidade para viagens municipais e intermunicipais serão diferenciais.

Assistente administrativo

Local: Ibiraçu

Ibiraçu Inscrições : até 15 de fevereiro

: até 15 de fevereiro Requisitos: desejável Ensino Médio completo, conhecimento do Pacote Office e em rotinas administrativas

Auxiliar de classificação de ovos

Local: Santa Maria de Jetibá

Santa Maria de Jetibá Inscrições: até 22 de fevereiro

até 22 de fevereiro Requisitos: desejável Ensino Fundamental completo

Vagas em Minas Gerais

Vendedor externo

Local: Ervália

Ervália Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: Ensino médio completo, conhecimento básico do Pacote Office, experiência com vendas de produtos agropecuários, Carteira Nacional de Habilitação categoria B, disponibilidade para viagens municipais e intermunicipais.

Consultor técnico de loja

Local: Inhapim

Inhapim Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: formação em Técnico Agrícola, em Agropecuária ou em Agricultura concluídos e registro profissional ativo. Ter experiência com vendas de produtos agropecuários será um diferencial.

Vendedor externo

Local: Inhapim

Inhapim Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: ensino médio completo, conhecimento básico do Pacote Office, experiência com vendas de produtos agropecuários, Carteira Nacional de Habilitação categoria B, disponibilidade para viagens municipais e intermunicipais

Auxiliar de loja

Local: Ervália

Ervália Inscrições: até 8 de fevereiro

até 8 de fevereiro Requisitos: desejável Ensino Médio completo, conhecimento do Pacote Office, experiência em organização de estoque e carga e descarga de mercadorias. Experiência com carga e descarga será um diferencial.

