Cooperativa abre oportunidades de trabalho no ES e em MG

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:51
A Nater Coop, cooperativa que atua na área do agronegócio (agricultura e pecuária), está com novas oportunidades de emprego no Espírito Santo e em Minas Gerais. As vagas são destinadas a profissionais de níveis fundamental, médio e técnico.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site da Nater Coop, até a data informada logo abaixo.
A instituição está em atividade há mais de 60 anos e conta com mais de 25 mil cooperados, cerca de 1.240 colaboradores e relacionamento com aproximadamente 30 mil produtores rurais. São 42 lojas de produtos agropecuários distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, além de rede própria de postos de revenda de combustíveis e lojas de autoatendimento.
