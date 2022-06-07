Como vencer o cansaço e o esgotamento para melhorar a vida profissional

Cansaço e esgotamento podem afetar a rotina de diversos trabalhadores e ainda colocar em cheque a produtividade no ambiente corporativo. Entretanto, para que o problema não se transforme em consequências mais sérias como a Síndrome de Burnout , é necessário adotar rotinas que possam aliviar os sintomas e melhorar a vida profissional.

Especialistas alertam sobre a importância de adotar hábitos mais saudáveis como a inclusão da prática da atividade física, meditação, trabalhar a espiritualidade, dormir bem, desenvolver atividades por hobbie e fazer uma boa gestão do tempo.

“A pessoa que só trabalha tem alguma coisa errada”, comenta a doutora especialista em psiquiatria e medicina do trabalho Letícia Maria Akel Mameri.

Cansaço pode afetar a produtividade profissional Crédito: Freepik

Burnout também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Quem sofre com este problema sente um cansaço físico e mental, sempre associado ao trabalho. Em outras palavras, é como se o cérebro chegasse ao limite, assim como o restante do corpo. A Organização Mundial da Saúde ( OMS ) classificou a síndrome como doença ocupacional. A determinação passou a valer em 1º de janeiro de 2022.

Os principais sintomas da Síndrome de Burnout são:

esgotamento físico,

despersonalização,

fadiga,

exaustão,

dificuldade de relacionamento interpessoal,

desmotivação,

falta de ânimo para realizar suas atividades

em alguns casos, abandono do espaço de trabalho.

A síndrome é uma reunião de vários sintomas provenientes de outros fatores como o estresse crônico proveniente do trabalho, conforme explica o psicólogo ocupacional Daniel Libardi.

“É essencial que as empresas passem a dar atenção aos fatores organizacionais e psicossociais a fim de evitar esse tipo de problema. Antes de mais nada, é importante respeitar as pautas e investir nos processos de lideranças para que a chefia entenda questões que tenham a ver com a vida pessoal daquele colaborador”, observa.

Embora toda a demanda legal seja da empresa, Libardi destaca que a responsabilidade também é do trabalhador. De acordo com o especialista, vivemos em uma sociedade onde o trabalho é o aspecto central da vida das pessoas.

“Nem todas as fichas devem estar no trabalho. Nos dedicamos à carreira, a ser melhor, a ter alto desempenho, porém há um limite para isso. Por paixão ou por compulsão, muitos estão trabalhando por necessidade até para conquistar o que desejam. Quando apostamos tudo no trabalho, a tendência é se frustrar ou decepcionar se o resultado não é o esperado. O mau gerenciamento é o cenário propício para o adoecimento”, comenta.

A professora especialista em segurança do trabalho Heloísa Guimarães complementa que o Burnout já é discutido pelas empresas há algum tempo e que este é um distúrbio psíquico causado pela exaustão do colaborador.

“Apesar de as raízes serem o ambiente de trabalho, a doença afeta outras esferas da vida de um indivíduo, prejudicando relacionamentos familiares e trazendo chances de desenvolver até mesmo o aumento da pressão arterial, o que levaria a distúrbios cardíacos, dermatológicos e psicossomáticos”, comenta.

Para a professora, as mudanças propostas pela OMS faz com que haja a necessidade das organizações ampliarem as discussões dentro do ambiente corporativo. Algumas companhias já criaram diretorias específicas de saúde mental, com o objetivo de entender mais sobre o tema e criar ações concretas para atender os colaboradores.

“Investir em bem-estar nas equipes deve ser uma das estratégias para evitar esse esgotamento, além de ficar por dentro da percepção de colaboradores em relação às políticas, práticas e processos do negócio. As lideranças exercem uma importante influência para evitar o burnout e necessitam de desenvolvimento”, destaca.

Segundo o psicólogo ocupacional Daniel Libardi, a síndrome é uma reunião de vários sintomas provenientes de outros fatores como o estresse crônico proveniente do trabalho.

O psicólogo complementa que a responsabilidade é mútua. A empresa precisa que o funcionário cumpra suas horas de trabalho, mas o colaborador precisa gerenciar suas tarefas para dar conta de suas atividades.

Para não ficar doente, Libardi ressalta que as pessoas precisam ter clara distinção entre a vida laboral e pessoal, ter tempo para hobbies e para a prática da atividade física.

"Praticar um esporte é essencial para a saúde de modo geral. Ninguém fica saudável sem mexer o corpo. É importante lembrar que não se vive apenas do trabalho. Ninguém reproduz riqueza adoecendo, então é preciso ser coerente para evitar todo este desgaste" Daniel Libardi - Psicólogo ocupacional

A doutora especialista em psiquiatria e medicina do trabalho Letícia Maria Akel Mameri esclarece que nem todo o esgotamento é considerado burnout. Para isso, esse sintoma precisa estar somado a outros dois fatores: frustração profissional e despersonalização.

“É necessário ter muita responsabilidade nesta avaliação, porque senão se cria uma cortina de fumaça como se tudo fosse burnout. O médico do trabalho é quem dá o laudo, por isso ele precisa conhecer o trabalho e a organização para entender o que acontece com esse trabalhador”, esclarece.

SEMINÁRIO NA FINDES

O tema será discutido no webinar “Síndrome de Burnout - Diálogos sobre Saúde e Segurança do Trabalho e Produtividade, promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) nesta terça-feira, 7 de junho, a partir das 18h30.

COMO PREVENIR A SÍNDROME DE BURNOUT?

A melhor forma de prevenir a Síndrome de Burnout é aplicar estratégias que diminuam o estresse e a pressão no trabalho:

Condutas saudáveis evitam o desenvolvimento da doença, assim como ajudam a tratar sinais e sintomas logo no início.

Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal.

Participe de atividades de lazer com amigos e familiares.

Faça atividades que "fujam" à rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema.

Evite o contato com pessoas "negativas", especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros.

Converse com alguém de confiança sobre o que se está sentindo.

Faça atividades físicas regulares. Pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação etc.

Evite consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental.

Não se automedique nem tome remédios sem prescrição médica.