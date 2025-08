Concursos

Ufes abre 7 editais para professores substitutos com salários de até R$ 8 mil

Ao todo, são 20 vagas, distribuídas entre os campi de Vitória e São Mateus; inscrições começam na próxima segunda-feira (11)

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou sete editais de processos seletivos simplificados para contratação de professores substitutos. Ao todo, são ofertadas 20 vagas, com remunerações que variam de R$ 3.399,47 a R$ 8.058,29, conforme a titulação e o regime de trabalho - 20 ou 40 horas semanais.>

Tribunal de Justiça suspende concurso da Defensoria Pública no ES

Prefeituras do ES, ITA, Polícia Civil: 32 mil vagas em concursos e seleções

Ufes abre 7 editais para professores substitutos com salários de até R$ 8 mil

As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (11) e devem ser realizadas por e-mail, conforme orientações específicas de cada departamento nos respectivos editais. É exigido, no mínimo, diploma de graduação na área da vaga, podendo haver exigência de especialização, mestrado ou doutorado, a depender da área.>

As oportunidades abrangem diversas áreas do conhecimento, com vagas distribuídas entre os centros de ensino localizados nos campi de Vitória e São Mateus. Confira a seguir a divisão por edital:>