1.026 vagas

Saiba como se preparar para o concurso público do Iases

Serão 1.026 postos, sendo 850 para agente socioeducativo e 176 para técnico superior socioeducativo. Salário é de R$ 3.614,04 e R$ 7.222,76, respectivamente

2 min de leitura min de leitura

Unidade do Iases vai contar com novos profissionais em breve. (Iases | Divulgação)

As provas do novo concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) ainda não têm previsão para serem aplicadas, mas os interessados já podem começar os estudos para garantir uma boa preparação.

As contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande na última terça-feira (6). Serão 1.026 postos, sendo 850 para agente socioeducativo (nível médio) e 176 para técnico superior socioeducativo (nível superior). O salário é de R$ 3.614,04 e R$ 7.222,76, respectivamente.

Com o maior número de vagas, o cargo de agente socioeducativo teve o último concurso lançado em 2023. Na época, os candidatos foram submetidos a diversas fases de avaliação, incluindo: prova objetiva e redação; teste de avaliação física; teste de avaliação psicológica; investigação social e sindicância de vida pregressa; curso básico de formação profissional.

Para se preparar adequadamente antes da publicação do edital, o primeiro passo é revisar o documento anterior, com o objetivo de entender a estrutura das provas e os conteúdos cobrados, conforme orienta a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner. O Iases ainda não informou uma previsão de lançamento do certame.

“Estude temas relevantes, com foco em temas de Segurança Pública e Direitos Humanos, que serão, com certeza, abordados. Mantenha-se atualizado com as notícias e debates atuais nessas áreas. Outra dica importante é praticar a redação. O exercício da escrita vai ajudar a desenvolver sua capacidade de argumentação e clareza na escrita”, comenta.

O professor do Gran Eduardo Cambuy também alerta o candidato a fazer revisões rápidas e resolver questões práticas para consolidar o conhecimento. “Sugestões de resumos, como fichas e mapas mentais ajudam a fixar os conceitos principais de maneira eficiente e ágil.”

Confira outras dicas

01 Aprimore o conhecimento em Língua Portuguesa Essa disciplina fará a grande diferença na sua pontuação no concurso. Assista a aulas, leia, faça muitas questões anteriores e revise conceitos importantes.

02 Prepare-se fisicamente O teste de avaliação física é eliminatório. Incorpore exercícios físicos em sua rotina para garantir que você esteja apto a passar por essa etapa.

03 Utilize a última prova do Iases como parâmetro Tenha total domínio de todos os assuntos que foram cobrados na prova anterior. Resolva essa prova até não ter mais nenhuma dúvida sobre as questões abordadas. Isso ajuda a familiarizar-se com o formato das questões e a melhorar seu desempenho. “Há indiscutível probabilidade de os temas serem repetidos nas questões do novo concurso, ainda que a banca examinadora seja outra”, afirma Ivone.

04 Organize um cronograma de estudos Planeje seu tempo de estudo para abranger todas as áreas do conhecimento exigidas, garantindo que você consiga estudar todo o conteúdo necessário. Com uma preparação antecipada e estratégica, você estará mais bem preparado para enfrentar o concurso e alcançar uma das vagas.

05 Matérias básicas Para se preparar de forma eficaz para um concurso com poucas matérias básicas como esse e um peso maior para a parte específica, é fundamental adotar uma abordagem efetiva.

06 Peso por matéria É necessário identificar o peso de cada disciplina na prova para elaborar um cronograma de estudo que divida seu tempo em 20-30% para as matérias básicas e 70-80% para a parte específica.

07 Tempo de estudo É possível organizar as sessões de estudo de 1h a 2h, com intervalos curtos para descanso, para manter a produtividade e a concentração.

08 Prioridade Priorizar o conteúdo específico, que é mais relevante e pesado para o concurso, na maior parte do tempo utilizando materiais direcionados.

Fonte: Ivone Goldner e Eduardo Cambuy.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta