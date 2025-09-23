CNU

Saem locais de prova do Enem dos concursos; veja como acessar

Exames serão aplicados no dia 5 de outubro; certame visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:47

Os candidatos inscritos no Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição. O documento informa o endereço onde o participante fará a prova objetiva no dia 5 de outubro.

O certame visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil. São mais de 761 mil inscritos para a segunda edição desse modelo de ingresso no serviço público. No Espírito Santo, 10.176 pessoas farão os exames em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

COMO CONSULTAR O CARTÃO?

Para acessar o cartão, o candidato deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e clicar em “Consulta ao local de prova” e inserir o CPF.

No documento, há informações sobre o local de realização da etapa, os horários de abertura e fechamento dos portões, entre outras orientações.

Não é necessário levar o documento no dia da prova, mas o Ministério da Gestão e a FGV recomendam levar o cartão impresso para facilitar a localização da sala.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?

Os candidatos deverão estar munidos dos seguintes itens:

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;

Documento de identidade original; e

Comprovante de inscrição.

COMO SERÃO AS PROVA?

Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, além de perguntas específicas, conforme o bloco temático escolhido.

QUANDO SERÁ A PRÓXIMA ETAPA?

A segunda etapa do concurso será o de provas discursivas marcadas para o dia 7 de dezembro. Os testes serão feitos apenas pelos aprovados na primeira fase.

