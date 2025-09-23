Saem locais de prova do Enem dos concursos; veja como acessar

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:47
Os candidatos inscritos no Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição. O documento informa o endereço onde o participante fará a prova objetiva no dia 5 de outubro.
O certame visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil. São mais de 761 mil inscritos para a segunda edição desse modelo de ingresso no serviço público. No Espírito Santo, 10.176 pessoas farão os exames em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
COMO CONSULTAR O CARTÃO?
Para acessar o cartão, o candidato deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e clicar em “Consulta ao local de prova” e inserir o CPF.
No documento, há informações sobre o local de realização da etapa, os horários de abertura e fechamento dos portões, entre outras orientações.
Não é necessário levar o documento no dia da prova, mas o Ministério da Gestão e a FGV recomendam levar o cartão impresso para facilitar a localização da sala.
O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?
Os candidatos deverão estar munidos dos seguintes itens:
COMO SERÃO AS PROVA?
Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, além de perguntas específicas, conforme o bloco temático escolhido.
QUANDO SERÁ A PRÓXIMA ETAPA?
A segunda etapa do concurso será o de provas discursivas marcadas para o dia 7 de dezembro. Os testes serão feitos apenas pelos aprovados na primeira fase.
