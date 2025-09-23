Home
>
Concursos
>
Saem locais de prova do Enem dos concursos; veja como acessar

Saem locais de prova do Enem dos concursos; veja como acessar

Exames serão aplicados no dia 5 de outubro; certame visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:47

Professor orienta os candidatos na reta final de preparação para as provas

Os candidatos inscritos no Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição. O documento informa o endereço onde o participante fará a prova objetiva no dia 5 de outubro.

Recomendado para você

Exames serão aplicados no dia 5 de outubro; certame visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil

Saem locais de prova do Enem dos concursos; veja como acessar

Há oportunidades para professor, agente socioedutivo, promotor, policial militar, agente ambiental, merendeira, educador social, entre outros postos

Iases, Cariacica e Ministério Público: mais de 16 mil vagas abertas em concursos e seleções

Postos serão voltados para quem tem níveis médio, técnico e superior; edital está previsto para ser publicado até o final do mês de outubro

Ifes prepara novo concurso para servidores com salário de quase R$ 5 mil

O certame visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil. São mais de 761 mil inscritos para a segunda edição desse modelo de ingresso no serviço público. No Espírito Santo, 10.176 pessoas farão os exames em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

COMO CONSULTAR O CARTÃO?

Para acessar o cartão, o candidato deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e clicar em “Consulta ao local de prova” e inserir o CPF.

No documento, há informações sobre o local de realização da etapa, os horários de abertura e fechamento dos portões, entre outras orientações.

Não é necessário levar o documento no dia da prova, mas o Ministério da Gestão e a FGV recomendam levar o cartão impresso para facilitar a localização da sala.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?

Os candidatos deverão estar munidos dos seguintes itens:

  • Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
  • Documento de identidade original; e
  • Comprovante de inscrição.

COMO SERÃO AS PROVA?

Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, além de perguntas específicas, conforme o bloco temático escolhido.

QUANDO SERÁ A PRÓXIMA ETAPA?

A segunda etapa do concurso será o de provas discursivas marcadas para o dia 7 de dezembro. Os testes serão feitos apenas pelos aprovados na primeira fase.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Ifes prepara novo concurso para servidores com salário de quase R$ 5 mil

Iases, Cariacica e Ministério Público: mais de 16 mil vagas abertas em concursos e seleções

Provas do concurso da Polícia Penal do ES podem ser aplicadas em novembro

Prefeitura de Viana prepara concurso com 398 vagas para o magistério

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais