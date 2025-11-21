25 vagas

Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo para guarda-vidas

Candidatos precisam ter o nível médio e curso de formação ofereciso pelo Corpo de Bombeiros; inscrições podem ser feitas de 24 a 28 de novembro

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:58

Situado no Litoral Sul do Espírito Santo, o balneário de Ubu, em Anchieta, destaca-se por suas praias de águas calmas e cristalinas Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, município que fica no litoral sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 25 guarda-vidas. Os profissionais vão atuar nas praias do município durante o verão.

O candidato precisa ter o ensino médio completo e curso de formação de Guarda-vidas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar em 2025, entre outros requisitos estabelecidos no edital.

A remuneração mensal é de R$ 1.712,05, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 700. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais ou em escala de revezamento, em regime de compensação 12x36.

As inscrições podem ser feitas das 8 horas do dia 24 de novembro de 2025 até as 17 horas do dia 28 do mesmo mês, no site da prefeitura.

A seleção contará com avaliação de títulos, cursos e tempo de serviço na área, com caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O contrato de trabalho terá duração de até seis meses, durante a vigência do processo seletivo, podendo ser prorrogado por igual período.

