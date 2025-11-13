Norte do ES

Prefeitura de Linhares abre processo seletivo para guarda-vidas

Serão contratados 40 profissionais que atuarão nos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação durante o verão; interessados podem se inscrever até 24 de novembro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:46

Trabalho de guarda-vidas em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. Serão contratados 40 profissionais que atuarão nos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação durante o verão.

A remuneração é de R$ 2.200, para carga horária de 40 horas semanais, em regime de escala. Os selecionados também recebem R$ 640 de auxílio-alimentação.

Para participar da seleção, o candidato deve ter 18 anos completos e Curso de Formação de Guarda-Vidas emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Os profissionais serão responsáveis por executar atividades de vigilância e salvamento nas praias de Linhares, prevenindo afogamentos e garantindo a segurança dos banhistas.

As inscrições podem ser feitas até 24 de novembro, na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que fica na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 1056, bairro Conceição. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

O processo seletivo contará com duas etapas:

Primeira etapa: de caráter eliminatório, que consistirá em Avaliação das Inscrições (análise dos documentos e requisitos necessários para o cargo pleiteado).

Segunda etapa: Caso o número de inscritos e aptos a serem contratados ultrapasse a quantidade de vagas oferecidas (40 vagas) a prioridade para a contratação será dos candidatos moradores no município de Linhares.

O contrato será válido de 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2026, podendo ser prorrogado ou rescindido antecipadamente, por interesse público, nos limites e condições da legislação municipal aplicável.

Para ler o edital completo, clique aqui.

