Temporárias

Prefeitura de Guarapari abre novas vagas para profissionais da Saúde

Remuneração é de R$ 1.798,11 para os técnicos e de R$ 3.505,29 para os enfermeiros. Interessados podem se inscrever nos dias 25 e 26 de novembro

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:33

Prefeitura de Guarapari vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Guarapari vai abrir novas vagas para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. O processo seletivo tem como objetivo preencher 43 postos, distribuídos pelos seguintes cargos:

Técnico em enfermagem (20)

Técnico em enfermagem diarista (15)

Enfermeiro plantonista/diarista (8)

Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.798,11 para os técnicos e de R$ 3.505,29 para os enfermeiros. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas nos dias 25 a 26 de novembro de 2025, presencialmente, na Faculdade Anhanguera, que fica na AV. Governador, Rodovia Jones dos Santos Neves, 1.000, Lagoa Funda, Guarapari. O atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

Os novos profissionais serão selecionados por meio de análise de títulos, conforme os critérios disponíveis no edital.

A contratação temporária se dará por tempo determinado, com validade de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período, respeitando o prazo de vigência do edital, a critério da administração.

Para ler o edital completo, clique aqui.

