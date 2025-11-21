Home
>
Concursos
>
Prefeitura de Guarapari abre novas vagas para profissionais da Saúde

Prefeitura de Guarapari abre novas vagas para profissionais da Saúde

Remuneração é de R$ 1.798,11 para os técnicos e de R$ 3.505,29 para os enfermeiros. Interessados podem se inscrever nos dias 25 e 26 de novembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:33

Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Guarapari vai abrir novas vagas para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. O processo seletivo tem como objetivo preencher 43 postos, distribuídos pelos seguintes cargos:

Recomendado para você

Remuneração é de R$ 1.798,11 para os técnicos e de R$ 3.505,29 para os enfermeiros. Interessados podem se inscrever nos dias 25 e 26 de novembro

Prefeitura de Guarapari abre novas vagas para profissionais da Saúde

Postos no Estado estão distribuídos por 10 cidades; interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 11 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas

IBGE lança edital com mais de 9.500 vagas temporárias; veja as chances no ES

Inscrições poderão ser feitas de 28 de novembro a 28 de dezembro; a prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória

Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

  • Técnico em enfermagem (20)
  • Técnico em enfermagem diarista (15)
  • Enfermeiro plantonista/diarista (8)

Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.798,11 para os técnicos e de R$ 3.505,29 para os enfermeiros. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas nos dias 25 a 26 de novembro de 2025, presencialmente, na Faculdade Anhanguera, que fica na AV. Governador, Rodovia Jones dos Santos Neves, 1.000, Lagoa Funda, Guarapari. O atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

Os novos profissionais serão selecionados por meio de análise de títulos, conforme os critérios disponíveis no edital.

A contratação temporária se dará por tempo determinado, com validade de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período, respeitando o prazo de vigência do edital, a critério da administração.

Para ler o edital completo, clique aqui

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E SELEÇÃO

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

IBGE lança edital com mais de 9.500 vagas temporárias; veja as chances no ES

Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

Sedu, Ufes e Caixa: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 16,4 mil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais