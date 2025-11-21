Prefeitura de Guarapari abre novas vagas para profissionais da Saúde

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:33
A Prefeitura de Guarapari vai abrir novas vagas para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. O processo seletivo tem como objetivo preencher 43 postos, distribuídos pelos seguintes cargos:
Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.798,11 para os técnicos e de R$ 3.505,29 para os enfermeiros. A carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas nos dias 25 a 26 de novembro de 2025, presencialmente, na Faculdade Anhanguera, que fica na AV. Governador, Rodovia Jones dos Santos Neves, 1.000, Lagoa Funda, Guarapari. O atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.
Os novos profissionais serão selecionados por meio de análise de títulos, conforme os critérios disponíveis no edital.
A contratação temporária se dará por tempo determinado, com validade de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período, respeitando o prazo de vigência do edital, a critério da administração.
Para ler o edital completo, clique aqui.
