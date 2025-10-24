Home
>
Concursos
>
Polícia Penal altera critérios de avaliação e retifica edital de concurso; entenda

Polícia Penal altera critérios de avaliação e retifica edital de concurso; entenda

Alteração inclui disposições sobre a participação de candidatas grávidas na etapa do Teste de Aptidão Física, entre outros pontos. Prazo para garantir a participação do certame vai até 27 de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:14

Polícia Penal do Espírito Santo
Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sejus

A Polícia Penal do Espírito Santo publicou o edital de retificação do concurso público com 600 vagas. Entre as alterações estão os critérios de avaliação da prova de redação e disposições sobre a participação de candidatas grávidas.

Recomendado para você

Alteração inclui disposições sobre a participação de candidatas grávidas na etapa do Teste de Aptidão Física, entre outros pontos. Prazo para garantir a participação do certame vai até 27 de outubro

Polícia Penal altera critérios de avaliação e retifica edital de concurso; entenda

Remuneração inicial da carreira é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800; prazo para garantir a participação do certame vai até 27 de outubro

Últimos dias para se inscrever no concurso da Polícia Penal do ES

Concurso registrou mais de 1.800 inscrições. Exame preambular (objetiva) será realizado a partir das 8 horas, enquanto que o teste escrito (teórico e prático), tem início marcado para às 15h

Procuradoria-Geral do ES convoca candidatos para provas no dia 2 de novembro

O documento não trazia anteriormente a informação sobre a pontuação da metodologia utilizada para corrigir a parte textual da prova escrita. A norma de pontuação da parte gramatical passou de menos 0,15 de cada desvio para desconto de menos 0,20. A pontuação máxima, entretanto, continua 40 pontos.

Outra mudança foi a inclusão da fibromialgia como característica para pessoas com deficiência. Desta forma, quem tem a síndrom podem concorrer às cotas reservadas para esse público.

O edital de retificação destaca ainda as disposições sobre a participação de candidatas grávidas. A candidata que, no dia da realização do Teste de Aptidão Física (TAF), apresentar atestado médico comprovando gravidez ou estado puerperal, terá a opção de realizar o exame em nova data, após 180 dias contados a partir da data do parto ou do término do período gestacional, conforme conveniência da Polícia Penal, sem prejuízo de sua participação nas demais fases do certame.

O documento estabelece que caso a candidata seja eliminada nas fases posteriores ao TAF, será automaticamente eliminada do concurso Público, perdendo o direito de realizar a avaliação física.

São 600 vagas para o cargo de policial penal, com salário inicial de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.  As inscrições terminam na próxima segunda-feira (27). 

Os requisitos da função incluem ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B". O edital prevê ainda reserva de vagas com 120 postos destinados a negros, 60 a pessoas com deficiência e 30 a indígenas. Haverá também formação de cadastro reserva.

Os candidatos aprovados ingressarão no quadro de pessoal efetivo da Polícia Penal sob o regime jurídico estatutário, ou seja, com estabilidade. Oss aprovados podem ser nomeados para qualquer unidade prisional do Estado, conforme a necessidade da Administração Pública.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 do mesmo mês, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

Qual o valor da inscrição?

A taxa de participação é de R$ 87, poderá ser paga até 28 de outubro, em toda a rede bancária ou por meio de canais digitais (sites e aplicativos).

Quando serão as provas?

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 30 de novembro. Os candidatos terão que responder 60 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação com 20 a 30 linhas.

Os candidatos terão 4h30 para resolver os exames. A aplicação da prova serão das 14h às 18h30.

Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 50% da pontuação total da prova objetiva e não obter nota 0 em qualquer disciplina.

O que cai na prova?

O conteúdo programático engloba:

  • Língua Portuguesa (10 questões);
  • Raciocínio lógico-matemático (10);
  • Informática (5);
  • Atualidades (5);
  • Ética no serviço público (5);
  • Conhecimentos específicos (25).

Onde serão as provas?

As provas objetivas do concurso público da Polícia Penal serão aplicadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

As demais etapas vão ocorrer na Grande Vitória.

Quais são as outras etapas?

Os candidatos passarão por:

  • Avaliação biopsicossocial
  • Teste de aptidão física
  • Exame psicotécnico
  • Exame de saúde
  • Investigação social
  • Curso de formação

Como será o teste físico?

O Teste de Aptidão Física tem caráter eliminatório e busca aferir a capacidade mínima para suportar as exigências do cargo de Policial Penal.

A avaliação engloba os seguintes exercícios:

  • Teste de Força na Barra Fixa (Diferenciado por gênero: repetições para masculino e sustentação isométrica para feminino).
  • Teste de Abdominal Remador.
  • Teste de Corrida (12 minutos).

Quando será o curso de formação de policiais penais?

A previsão é de que os aprovados comecem o curso de formação a partir de 2026, em data que ainda será definida. Durante o treinamento, o candidato regularmente matriculado recebe auxílio-financeiro equivalente a 50% do subsídio inicial do cargo.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Iases publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Polícia Civil do ES publica edital de concurso com 1.052 vagas

Assembleia Legislativa publica edital de concurso com salário de R$ 9 mil

Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com 1.000 vagas

Como se preparar para o novo concurso da Polícia Militar do ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais