1,2 mil vagas para a Marinha com salários de até R$ 11,9 mil

Oficiais da Marinha do Brasil Crédito: @marinhaoficial/Instagram

A Marinha do Brasil está com certames abetos para todos os níveis de escolaridade. Ao todo, são quase 1,2 mil vagas em todo o país. As oportunidades estão distribuídas em dez concursos públicos que vão desde alunos do colégio naval até sacerdote da Igreja Católica. O salário pode chegar a R$ 11,9 mil.

No último dia 12, o Ministério da Defesa divulgou o edital para 143 vagas para o colégio naval. Para concorrer a uma das vagas do curso é preciso ter concluído ou estar em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental. Outro requisito é ter 15 anos completos e menos de 18 anos até 1º de janeiro de 2021. A remuneração é de R$ 1.398.

Já o maior soldo é para atuar como sacerdote da Igreja Católica. Após o Curso de Formação de Oficiais (CFO), eles ocuparão o posto de primeiro-tenente, com rendimentos iniciais de R$ 11.955,25, sendo R$ 8.245 de soldo, R$ 1.566,55 de adicional militar, R$ 494,70 de adicional por compensação por disponibilidade militar e R$ 1.649 de adicional por habilitação.

Também tem oportunidade para músico. Ao todo, são 40 vagas para instrumentistas de sopro e percussão se tornarem sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. A remuneração é de até R$ 3.825.

O maior número de vagas é para fuzileiro naval. Ao todo são 920 para o ano de 2020 com auxílio de R$ 1,1 mil. Há ainda quase 100 vagas para atuar como primeiro-tenente em diversas áreas com salário de até R$ 9.070.

Marinha do Brasil Crédito: @marinhaoficial/Instagram

VAGAS ABERTAS NA MARINHA DO BRASIL E ONDE SE INSCREVER

Aluno do colégio naval

Número de vagas: 143

143 Salário: R$ 1.398,30

R$ 1.398,30 Cargos: aluno do colégio naval

aluno do colégio naval Pré-requisitos: ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado

ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado Data de inscrição: 16/03 a 16/04

16/03 a 16/04 Edital: clique aqui

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Cirurgião-dentista

Número de vagas: 04 para ficar baseado inicialmente no Rio de Janeiro

04 para ficar baseado inicialmente no Rio de Janeiro Salário: até R$ 9.070

até R$ 9.070 Cargos: primeiro-tenente cirurgião-dentista, sendo vagas para endodontia (01), patologia bucal (01) e prótese dentária (02)

primeiro-tenente cirurgião-dentista, sendo vagas para endodontia (01), patologia bucal (01) e prótese dentária (02) Pré-requisitos: ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado

ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado Data de inscrição: até 23/03

até 23/03 Edital: clique aqui



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Corpo de engenheiros da Marinha

Número de vagas: 25

25 Salário: até R$ 9.070

até R$ 9.070 Cargos: primeiro-tenente para formados em: arquitetura e urbanismo (01), engenharia cartográfica (01), engenharia civil (02), engenharia de materiais (01), engenharia de produção (01), engenharia de sistemas de computação (01), engenharia de telecomunicações (02), engenharia elétrica (04), engenharia eletrônica (03), engenharia mecânica (04), engenharia naval (03), engenharia nuclear (01) e engenharia química (01)

primeiro-tenente para formados em: arquitetura e urbanismo (01), engenharia cartográfica (01), engenharia civil (02), engenharia de materiais (01), engenharia de produção (01), engenharia de sistemas de computação (01), engenharia de telecomunicações (02), engenharia elétrica (04), engenharia eletrônica (03), engenharia mecânica (04), engenharia naval (03), engenharia nuclear (01) e engenharia química (01) Pré-requisitos: ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga



ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga Data de inscrição: até 23/03

até 23/03 Edital: clique aqui

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Quadro Médico da Marinha

Número de vagas: 33

33 Salário: até R$ 9.070

até R$ 9.070 Cargos: primeiro-tenente para atuar na clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetria, pediatria, radiologia, ortopedia e traumatologia.

primeiro-tenente para atuar na clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetria, pediatria, radiologia, ortopedia e traumatologia. Pré-requisitos: ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga

ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga Data de inscrição: até 23/03

até 23/03 Edital: clique aqui

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Quadro de apoio do corpo de saúde Marinha

Número de vagas: 04

04 Salário: até R$ 9.070

até R$ 9.070 Cargos: primeiro-tenente para enfermagem (02) e farmácia (02)

primeiro-tenente para enfermagem (02) e farmácia (02) Pré-requisitos: ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga

ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga Data de inscrição: até 23/03

até 23/03 Onde se inscrever? clique aqui

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Quadro técnico

Número de vagas: 17

17 Salário: até R$ 9.070

até R$ 9.070 Cargos: primeiro-tenente para: ciências biológicas (01), comunicação social (02), direito (02), estatística (02), informática (03), letras português - licenciatura (01), pedagogia (01), segurança do tráfego aquaviário (02), serviço social (4).

primeiro-tenente para: ciências biológicas (01), comunicação social (02), direito (02), estatística (02), informática (03), letras português - licenciatura (01), pedagogia (01), segurança do tráfego aquaviário (02), serviço social (4). Pré-requisitos: ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga

ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga Data de inscrição: 16 a 23/03

16 a 23/03 Onde se inscrever? clique aqui

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Fuzileiros navais

Número de vagas: 960

960 Bolsa-auxílio: R$ 1,1 mil

R$ 1,1 mil Cargos: fuzileiro naval

fuzileiro naval Pré-requisitos: ser brasileiro, do sexo masculino, ter entre 18 e 22 anos de idade ensino médio completo. Ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m

ser brasileiro, do sexo masculino, ter entre 18 e 22 anos de idade ensino médio completo. Ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m Data de inscrição: até 20/03

até 20/03 Onde se inscrever? clique aqui

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Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais

Número de vagas: 40

Salário: até R$ 3.825

até R$ 3.825 Instrumentos: clarinete em sib (12), euphonium em Dó/bombardino (01), flauta em dó (01), harpa (01), percussão (bateria completa (10), requinta (01), saxofone (01), alto em mib (01), saxofone tenor em sib (01), trompete em sib (04), trompa em fá (01), trombone tenor em dó (04), tuba em sib/mib (02) e violoncelo (01).

clarinete em sib (12), euphonium em Dó/bombardino (01), flauta em dó (01), harpa (01), percussão (bateria completa (10), requinta (01), saxofone (01), alto em mib (01), saxofone tenor em sib (01), trompete em sib (04), trompa em fá (01), trombone tenor em dó (04), tuba em sib/mib (02) e violoncelo (01). Pré-requisitos: ter entre 18 e 25 anos, ensino médio completo e saber tocar o instrumento

ter entre 18 e 25 anos, ensino médio completo e saber tocar o instrumento Data de inscrição: 01 a 29/04

01 a 29/04 Onde se inscrever? clique aqui

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Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana

Número de vagas: 01

01 Salário: após o Curso de Formação de Oficiais (CFO), os aprovados nestes quatro concursos citados acima ocuparão o posto de Primeiro-Tenente, com rendimentos iniciais de R$ 11.955,25, sendo R$ 8.245 de soldo, R$ 1.566,55 de adicional militar, R$ 494,70 de adicional compensação por disponibilidade militar e R$ 1.649 de adicional habilitação.

após o Curso de Formação de Oficiais (CFO), os aprovados nestes quatro concursos citados acima ocuparão o posto de Primeiro-Tenente, com rendimentos iniciais de R$ 11.955,25, sendo R$ 8.245 de soldo, R$ 1.566,55 de adicional militar, R$ 494,70 de adicional compensação por disponibilidade militar e R$ 1.649 de adicional habilitação. Cargo: sacerdote da Igreja Católica

sacerdote da Igreja Católica Pré-requisitos: ter menos de 36 anos de idade até 1º de janeiro de 2021 e ser formado no curso em que deseja concorrer a uma vaga

Data de inscrição: 16 a 31/03

16 a 31/03 Onde se inscrever? clique aqui

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Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais