Vilmara Fernandes
Vilmara Fernandes
Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre segurança, justiça e cidadania, com informações que impactam a vida das pessoas e da cidade

O caso amoroso de traficante que levou nove ao banco dos réus no ES

Júri popular começou nesta segunda-feira (13) com o depoimento de cinco testemunhas do MP; Marujo é um dos denunciados pelo crime

Vitória
Publicado em 14/10/2025 às 03h30
júri popular / tribunal / julgamento
Crédito: Arte: Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O relacionamento secreto com a mulher de um traficante foi descoberto e o traído decretou a morte do casal. Ela conseguiu escapar da emboscada, mas o amante, Fernando Monteiro Telles, também integrante do tráfico de drogas, foi executado de forma brutal: espancado, decapitado e queimado.

Nove pessoas foram denunciadas pelo crime, incluindo uma das lideranças da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, que autorizou a morte.

Nesta segunda-feira (13) teve início o júri popular do grupo, cuja expectativa é de que termine na sexta-feira (17) ou no final de semana. O primeiro dia foi dedicado a ouvir cinco das 27 testemunhas que foram convocadas, sendo quatro delas em sigilo.

Entre elas estava a mulher que se envolveu com a vítima. Seu nome não está sendo divulgado por ela não ter sido acusada pelo crime. Prestou depoimento por videoconferência e confirmou o caso extraconjugal por quase um ano.

Por várias vezes ela tentou pôr fim ao relacionamento com Ícaro Santana Soares, o traído, mas ele não aceitava sua decisão. Quando foi ameaçada, fugiu. E foi o que a manteve viva.

A mãe da vítima também testemunhou, sob forte emoção. Revelou que o impacto foi maior pela maneira como o filho foi morto, com tanta violência.

A expectativa é de que esta terça-feira (14) seja dedicada ao depoimento de mais duas testemunhas do Ministério Público do Espírito Santo (MPES): um policial civil e o delegado Rodrigo Sandi Mori, que investigou a morte.

Para além das traições, emboscadas e da violência que permeiam o caso, ele chama a atenção também por outras características. O crime aconteceu em Vitória, mas o corpo foi descartado na Serra.

O relato de tudo o que aconteceu foi descrito em pelo menos três cartas entregues a lideranças criminosas no presídio, se transformando em algumas das principais provas.

E após o crime, praticado sem tiros para não “queimar a favela”, os criminosos foram beber e assistir a um jogo de futebol.

Amor bandido, traições e morte

A vítima era dona de uma boca de fumo considerada rentável e tinha sido encarregada de cuidar dos negócios de Ícaro Santana Soares, que havia sido preso. Deveria repassar os lucros para a mulher dele, mas acabou tendo um relacionamento amoroso com ela por pelo menos oito meses.

Quando o assunto começou a circular no grupo criminoso, Fernando Telles decidiu procurar a liderança do PCV, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, para apresentar a sua versão. Levou cópias de mensagens do whatsapp e negou o envolvimento com a mulher de Ícaro. Afirmou que estava envolvido com a amiga dela, que era mulher de outro traficante.

Pressionada pelo marido, a amiga decidiu revelar a sua versão. Gravou a conversa que teve com o casal envolvido na traição, onde tudo era revelado. O áudio foi entregue a Marujo.

Em paralelo, o traído determinou a morte do casal, no presídio de Guarapari, onde estava detido. A informação é de que a ordem teria sido levada pelo advogado Frank William de Moraes Leal Horácio. O objetivo era que a mulher caísse em uma emboscada, fosse pega e morta, mas ela fugiu.

Já Fernando Telles, a vítima, acreditou que poderia reverter sua situação e decidiu ir ao encontro das lideranças no Bairro da Penha, em Vitória. No final da tarde do dia 28 de março de 2019 ele subiu o morro para conversar com Marujo.

Lá foi espancado, teve a cabeça cortada e foi enrolado no tecido impermeável de uma piscina. Posteriormente seu corpo foi transferido para o seu carro e abandonado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, onde foi incendiado.

Em uma carta de Marujo a outras lideranças do PCV, à época presas na Penitenciária de Segurança Máxima 2, ele relata que ficou revoltado com as tentativas da vítima de enganá-lo. “Ele já assinou a própria sepultura”.

Após o crime, em outra carta, contou que mataram a vítima sem nenhum tiro para não “queimar a favela”. Disse que o bairro ficou tranquilo e que depois foram beber. “Como nada tivesse acontecido depois disso até bebemos e secamos o Vasco jogando (sic)”.

Quem está sendo julgado

Segundo o Ministério Público, nove pessoas foram denunciadas como responsáveis pelo crime. São elas:

  • Ícaro Santana Soares
  • Isac Nunes de Aguiar
  • Igor de Jesus Alves da Cruz
  • Filipe Santana Pereira
  • Bruno Alexandre da Silva Cruz
  • Deivison Borges dos Santos
  • Edmaycon Guss Ferreira
  • Frank William de Moraes Leal Horácio
  • Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo

As defesas

A advogada Paloma Gasiglia faz a defesa de Igor de Jesus Alves da Cruz. Ela destaca que segue confiante de que a justiça será feita. “Temos convicção de que as provas vão traduzir a inocência do Igor”, assinala.

A defesa de Frank William é realizada por Hugo Miguel Nunes, que informou que não se manifesta sobre o júri.

Os advogados dos demais réus não foram localizados, mas o espaço segue aberto às suas manifestações.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Sentença revela trabalho "hostil e violento" em casa terapêutica do ES
Marujo é condenado a 34 anos de prisão por morte de barbeiro no ES
Policial e advogada suspeitos de vazar dados sigilosos para o tráfico no ES
Médico da Praia do Canto é envenenado com arsênio e casal é preso

A Gazeta integra o

Saiba mais
Serra Vitória (ES) Júri Popular Crimes

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.