Marujo confessa em júri popular que cortou cabeça de traficante no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Durante interrogatório realizado na manhã desta quinta-feira (18), Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, confessou a morte de um traficante que foi espancado, morto a facadas, teve a cabeça cortada. O corpo foi descartado às margens de uma rodovia na Serra, dentro de um carro que foi incendiado.

O relato ocorreu no quarto dia do júri popular, iniciado na última segunda-feira (13). Pelo assassinato de Fernando Monteiro Telles, em 28 de março de 2019, nove pessoas estão sendo julgadas. São elas:

Ícaro Santana Soares

Isac Nunes de Aguiar

Igor de Jesus Alves da Cruz

Filipe Santana Pereira

Bruno Alexandre da Silva Cruz

Deivison Borges dos Santos

Edmaycon Guss Ferreira

Frank William de Moraes Leal Horácio

Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo

A expectativa é de que o julgamento seja concluído neste final de semana, após a análise e votação dos jurados.

Esta sexta-feira (17) será dedicada aos debates, com a apresentação dos argumentos do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por um tempo de 5 horas. Na sequência será a vez dos advogados de defesa, que vão partilhar outras 5 horas.

Cartas e mentiras

O relato de Marujo sobre o crime já havia sido feito em recados (catuques) enviados a outro criminoso no sistema penal, onde relata que matou a vítima sem nenhum tiro para não “queimar a favela”. E que logo depois saíram para beber e assistir a um jogo de futebol.

No dia do crime ele estava acompanhado de outros integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que foram ao local realizar o chamado “desembolo” da vítima.

No interrogatório Marujo só aceitou responder as perguntas das defesas. Disse que a vítima o havia procurado com informações falsas, que tentou enganá-lo atribuindo culpa a outras pessoas. E que tal atitude não é aceita no grupo criminoso.

A vítima, Fernando Telles, tinha sido encarregado de cuidar da boca de fumo de Ícaro Santana Soares. Deveria repassar os lucros para a mulher dele. Mas acabou tendo um relacionamento amoroso com ela.

Quando o assunto começou a circular no grupo criminoso, Fernando Telles decidiu procurar a liderança do PCV, Marujo, para apresentar a sua versão. Levou cópias de mensagens do whatsapp e negou o envolvimento com a mulher de Ícaro. Afirmou que estava envolvido com a amiga dela, que era mulher de outro traficante.

Pressionada pelo marido, a amiga decidiu revelar a sua versão. Gravou a conversa que teve com o casal envolvido na traição, onde tudo era revelado. O áudio foi entregue a Marujo.

Em paralelo, o traído determinou a morte do casal, no presídio de Guarapari, onde estava detido. A informação é de que a ordem teria sido levada pelo advogado Frank William de Moraes Leal Horácio. O objetivo era que a mulher caísse em uma emboscada, fosse pega e morta, mas ela fugiu.

Já Fernando Telles, a vítima, acreditou que poderia reverter sua situação e decidiu ir ao encontro das lideranças no Bairro da Penha, em Vitória. O que não aconteceu.

Lá foi espancado, teve a cabeça cortada e foi enrolado no tecido impermeável de uma piscina. Posteriormente seu corpo foi transferido para o seu carro e abandonado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, onde foi incendiado.

As defesas

A advogada Paloma Gasiglia faz a defesa de Igor de Jesus Alves da Cruz. Ela destaca que segue confiante de que a justiça será feita. “Temos convicção de que as provas vão traduzir a inocência do Igor”, assinala.

A defesa de Frank William é realizada por Hugo Miguel Nunes, que informou que não se manifesta sobre o júri.

Os advogados dos demais réus não foram localizados, mas o espaço segue aberto às suas manifestações.

A Gazeta integra o Saiba mais