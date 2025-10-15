Bairro mais violento do ES registra pelo menos um assassinato por mês

Crédito: Arte: Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Um bairro da Região Norte lidera o ranking como o mais violento do Espírito Santo, com onze assassinatos em nove meses. Trata-se de Santa Cruz, que registrou 27% das mortes violentas intencionais ocorridas em Linhares, onde está localizado.



Outro dado que chama a atenção é que o volume de casos é igual registrado em Cachoeiro de Itapemirim. O município do Sul tem uma população de mais de 198 mil habitantes, maior que a de Linhares, com pouco mais de 183 mil.

Quando comparado com outros bairros dos municípios que lideram o ranking das mortes violentas, Santa Cruz também está na dianteira. É o caso de Bairro das Laranjeiras (Serra), com 7 homicídios; Cobi de Baixo (Vila Velha), com 5 mortes; e Jardim Botânico (Cariacica), com outras 6.

Dois anos antes, em 2023, outro bairro de Linhares, Nova Esperança, também alcançou o posto de campeão de violência. Naquele ano 13 pessoas perderam a vida na localidade.

Moradores de Linhares relatam que Santa Cruz é uma comunidade de periferia e atribuem a performance a atuação de grupos ligados ao tráfico de drogas.

No início deste mês, por exemplo, um homem foi assassinado a tiros dentro de um bar. Outro caso ocorreu no início do ano, quando um homem de 37 anos, identificado como Rogério dos Santos Santos, foi sequestrado por um grupo e foi encontrado morto com requintes de crueldade na região de mata do bairro.

Situação do ES

As informações são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e referem-se ao período de janeiro a 29 de setembro. Foram reunidos apenas os homicídios dolosos, que representam 84,15% dos registros de mortes violentas, ficando fora da totalização os feminicídios, latrocínios, confronto com a polícia e as lesões corporais com morte.

No período, o Espírito Santo alcançou a marca de 552 homicídios, distribuídas em 60 cidades. À frente da lista estão doze municípios onde mais de 10 pessoas tiveram suas histórias finalizadas de forma brutal. São eles:

Vila Velha - 89

89 Serra - 74

74 Cariacica - 62

62 Linhares - 39

39 São Mateus - 29

29 Vitória - 28

28 Guarapari - 16

16 Viana - 14

14 Aracruz - 13

13 Colatina - 13

13 Cachoeiro de Itapemirim - 11

11 Barra de São Francisco - 10

