Homem é morto a tiros dentro de bar em Linhares

Um homem foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de sábado (5). Segundo infomações da Polícia Militar, as pessoas que estavam no local informaram que os autores chegaram até o estabelecimento em um veículo. Um dos ocupantes desceu do automóvel e efetuou diversos disparos contra a vítima, fugindo em seguida.