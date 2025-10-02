Em oito meses, 3,8 mil pessoas foram presas por decisão judicial no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Nos primeiros oito meses deste ano, 3.851 pessoas foram presas por decisão da Justiça. O total é quase 12% maior do que as detenções realizadas no mesmo período do ano passado (3.440). Um crescimento ocasionado, principalmente, pelo reforço nos pontos de monitoramento e nas equipes operacionais que atuam com o reconhecimento facial.



O incremento no cumprimento dos mandados é percebido a partir de junho, efeito das melhorias implantadas em maio deste ano, observa o subsecretário de Inteligência, Romualdo Gianordoli Neto.

“Estamos com câmeras em um número maior de locais, até em ônibus, atuando dia e noite. Houve ainda aumento do efetivo operacional e sem contar que com o passar do tempo os procedimentos foram se ajustando melhor. Tudo aliado às operações policiais e as informações de inteligências”, relatou.

A análise considerou os oito primeiros meses de 2024 e deste ano. Mas as prisões realizadas em todo o ano que passou, incluindo as efetuadas com o uso da tecnologia, alcançaram 5.225 casos. Confira abaixo a distribuição por meses:

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Crimes

O que motivou as prisões são crimes variados, como os homicídios, as tentativas de assassinato, tráfico de drogas, roubo, armas e munições, entre outros.

Alguns casos, como destaca o subsecretário, são de pessoas de fora do Estado e que estavam escondidos em cidades capixabas, alguns até com mandados antigos.

“Não eram procurados, passavam despercebidos, até serem identificados pelo reconhecimento facial e presos. São ações importantes e de impacto na segurança pública”, relata Romualdo.

Regiões

O maior número de mandados de prisão foi cumprido na área metropolitana. Confira os números deste ano (até agosto) e do ano passado, por região:

Metropolitana

2024 - 2.547

2025 - 1.907

Norte

2024 - 903

2025 - 717

Sul

2024 - 731

2025 - 535

Noroeste

2024 - 702

2025 - 451

Serrana

2024 - 342

2025 - 241

Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Até o final de setembro, somente com a nova tecnologia do reconhecimento facial, adotada em 15 novos pontos, o volume de prisões alcançou 415.

A Gazeta integra o Saiba mais