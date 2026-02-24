Dante Michelini: Justiça ordena audiência de custódia para autor do crime no ES

William Santos Manzoli, 28 anos. Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Foi dado um prazo de 48 horas para que a prisão do acusado pelo crime de Dante Michelini seja avaliada em uma audiência de custódia. Após decisão do Tribunal de Justiça do Espírito santo (TJES), ela foi agendada para as 12 horas desta quarta-feira (25).



O pedido foi formulado pelos advogados de defesa de William Santos Monzoli, 28 anos, que foi alvo de um novo mandado de prisão em decorrência do crime ocorrido no sítio localizado em Meaípe, Guarapari, onde o corpo decapitado da vítima foi localizado.

Ele estava preso desde 28 de janeiro, em cumprimento de um mandado da Justiça da Bahia por descumprimento de medida protetiva. Uma prisão que chegou a ser avaliada em audiência no dia seguinte.

Segundo os advogados Ricardo Gilbert Côco e Yara Karlla Rodrigues Januth, a nova prisão pelo crime de Dante Michelini também precisava ser avaliada pela Justiça.

“A audiência de custódia é uma garantia de todas as pessoas presas, e já há entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. É preciso que seja analisada a sua legalidade e como foi feito o interrogatório”, destaca o advogado Ricardo.

Ele relata que fez a solicitação à 1ª Vara Criminal de Guarapari, onde o processo tramita, mas ela foi negada com o argumento da detenção anterior.

Os advogados decidiram recorrer ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que concedeu uma liminar determinando que a sessão seja realizada. Foram aceitos os argumentos de que se tratava de uma nova prisão.

“Nosso compromisso é com uma atuação técnica, estratégica e firme na defesa da liberdade, assegurando que toda restrição à liberdade seja submetida ao controle judicial nos exatos termos da Constituição e da jurisprudência dos tribunais superiores”, acrescentou Ricardo.

Transferência

William foi transferido para uma unidade prisional em São Mateus, Norte do Estado. “Nós o visitamos no sábado de carnaval, e o encontramos em uma condição melhor. Estava mais tranquilo e nos informou que está sendo medicado”, relatou Ricardo.

Os advogados estão analisando as informações obtidas no inquérito policial, incluindo o depoimento prestado por seu cliente.

A Polícia Civil informou que William confessou a autoria e deu detalhes sobre o que ocorreu na noite do crime, incluindo a localização da cabeça que havia sido decapitada.

O corpo foi encontrado no último dia 3, mas estima-se que o assassinato tenha ocorrido entre os dias 19 e 20 de janeiro.

No dia 28 do mês passado William foi denunciado por furto e roubo na região de Meaípe e acabou detido em função da existência de um mandado de prisão que ainda não tinha sido cumprido. Semanas depois, investigação policial identificou sua participação na morte de Dante Michelini.

