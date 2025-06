Casal que é réu por furto milionário no ES vai aguardar sentença na prisão

A Justiça do Espírito Santo decidiu que o casal que realizou um furto milionário em um banco localizado na Praia do Canto, em Vitória, de onde foi levado R$ 1,5 milhão, vai permanecer preso até a sentença. Na decisão foi lembrado que os réus fugiram para o Rio Grande do Sul, onde foram detidos, e que o plano revelado em depoimento era de seguirem para o Uruguai.