Todas as atenções se voltam ao partido de Erick e Meneguelli

Presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli Crédito: Ellen Campanharo/Ales e Reprodução/Facebook Sérgio Meneguelli

Erick ainda se aproximou de Rigoni. E contava com a robustez do Republicanos, um partido em ascensão no Espírito Santo. Colou a imagem à do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini , que é a principal vitrine da legenda.

Mas segue sem conseguir alavancar nos percentuais de intenção de voto. Integrantes do próprio Republicanos confidenciam à coluna que não levam fé que o nome de Erick vai aparecer nas urnas como candidato ao governo. Mas, então, para onde vai?

Aí vem o clima de barata-voa. Todo dia, uma especulação diferente, algumas ganham ou perdem força com o passar do tempo. Enquanto isso, o presidente nacional do partido diz que as questões locais devem ser decididas com a direção local. Já o presidente estadual, Roberto Carneiro, é apenas silêncio.

O PACTO

Primeiro, falou-se, sempre nos bastidores, entre uma aliança entre PL e Republicanos, forçada pela proximidade nacional entre as duas siglas. Por esse acordo, o PL retiraria a pré-candidatura competitiva de Carlos Manato ao governo do estado e, em troca, o Republicanos rifaria Meneguelli do Senado.

Assim, o principal beneficiado seria o ex-senador Magno Malta , que quer voltar a ser senador. Meneguelli tem potencial para tirar votos dele. Manato iria para o sacrifício, relutantemente. Mas isso não ajudaria muito Erick Musso a avançar nas pesquisas de intenção de voto.

A coluna questionou o vice-presidente nacional do PL, Capitão Augusto, sobre a possibilidade de Manato não concorrer ao Palácio Anchieta. Ele respondeu, nesta quarta-feira (27) à noite, de pronto: "Em hipótese alguma. Manato é nosso candidato".

A sabotagem ao ex-prefeito de Colatina, no entanto, continua na mesa, conforme a coluna apurou nos bastidores.

O PLANO B PARA ERICK

Outra hipótese aventada é deslocar Erick para a disputa ao Senado, no lugar de Meneguelli. E fazer uma aliança com o União Brasil de Rigoni. As coligações para eleger deputados foram banidas, mas para cargos majoritários, como senador, governador e presidente da República, estão mantidas.

Republicanos e União poderiam, portanto, aliar-se para eleger Erick ao Senado. Mas a tarefa seria pouco menos árdua do que a disputa pelo governo. A eleição para senador é dificílima.

Como exemplo, Fabiano Contarato , eleito pela Rede ao Senado em 2018, recebeu alguns votos a mais até do que o governador Renato Casagrande – 1.117.036 e 1.072.224 votos, respectivamente.

Na prática, Magno Malta seria beneficiado, uma vez que Erick é um adversário muito mais fácil de bater do que Meneguelli.

Há muitas arestas a serem aparadas. E em pouco tempo. A convenção do Republicanos, que tem que chancelar os candidatos, está marcada para domingo (31).

O União Brasil, por exemplo, apesar da proximidade de Rigoni e Erick, pode acabar em outro lugar. Fonte da coluna diz que há algumas semanas o deputado federal esteve não uma, mas duas vezes pessoalmente em conversas com Casagrande. Os dois já foram aliados.

Outra questão: o que vai ser feito de Meneguelli? Se ele não disputar mesmo o Senado, vai aceitar entrar na corrida para deputado federal?

Como isso seria recebido pelos demais pré-candidatos à Câmara? O principal nome do partido é o deputado federal Amaro Neto, mas a chapa tem também o vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, que é secretário-geral do Republicanos estadual, e o ex-deputado federal Jorge Silva.

Aí surge também a possibilidade de realocar Meneguelli para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa, como deputado estadual.

Depois de falar com a coluna e de transmitir uma live nas redes sociais, na segunda-feira (25), o ex-prefeito "mergulhou", mas estava, até então, irredutível, querendo a todo custo manter-se na corrida pelo Senado, como lhe foi garantido pelo presidente nacional do partido.