Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pré-candidata do MDB

Em visita ao ES, Simone Tebet vai encontrar Casagrande

Senadora é pré-candidata à Presidência da República pelo MDB e vem ao estado a convite da também senadora Rose de Freitas

Públicado em 

14 jul 2022 às 14:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senadora Simone Tebet, pré-candidata à Presidência da República
Senadora Simone Tebet, pré-candidata à Presidência da República Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
A pré-candidata à Presidência da República pelo MDB Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul, vem ao Espírito Santo nesta sexta-feira (15), a convite da também senadora Rose de Freitas (MDB). 
O encontro com correligionários e simpatizantes está marcado para 10h, no Cerimonial Oásis, em Vitória.
O material de divulgação do evento, um card compartilhado no WhatsApp, é assinado por MDB, PSDB e Cidadania. Os dois últimos formam uma federação e apoiam, nacionalmente, o nome de Tebet na corrida ao Palácio do Planalto.
Além desse encontro, a pré-candidata à Presidência da República também vai se reunir com o governador Renato Casagrande (PSB), à tarde, no Palácio Anchieta.
Casagrande já disse que vai votar no ex-presidente Lula e fazer campanha apenas para ele, mas não se furta a receber, protocolar e institucionalmente, outros pré-candidatos de partidos que integram a ampla aliança que ele quer formar de olho na própria reeleição.
O MDB está próximo do governador. PSDB e Cidadania dão sinais dúbios e Casagrande tenta atraí-los.
Tebet tem um desempenho tímido nas pesquisas de intenção de voto. No último Datafolha, marcou 1%. Uma ala do MDB quer levar o partido para o palanque de Lula.
A VISITA DE MORO
Casagrande já recebeu outros presidenciáveis. Cabo Daciolo, do Brasil 35 (antigo PMB) – que já desistiu de se candidatar –, André Janones, do Avante, e Ciro Gomes, do PDT. Mas nada causou mais alvoroço do que o encontro com ex-juiz Sergio Moro, então filiado ao Podemos, em fevereiro.
 Àquela altura, ele ainda era pré-candidato à Presidência da República e a reunião causou descontentamento por parte do PT, com quem o PSB local ainda apenas flertava. No fim das contas, Moro foi para o União Brasil e restou a ele concorrer ao Senado pelo Paraná. Foi muito barulho por nada.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados