Em visita ao ES, Simone Tebet vai encontrar Casagrande

O encontro com correligionários e simpatizantes está marcado para 10h, no Cerimonial Oásis, em Vitória.
O material de divulgação do evento, um card compartilhado no WhatsApp, é assinado por MDB, PSDB e Cidadania. Os dois últimos formam uma federação e apoiam, nacionalmente, o nome de Tebet na corrida ao Palácio do Planalto.
Além desse encontro, a pré-candidata à Presidência da República também vai se reunir com o governador Renato Casagrande
(PSB), à tarde, no Palácio Anchieta.
Casagrande já disse que vai votar no ex-presidente Lula e fazer campanha apenas para ele
, mas não se furta a receber, protocolar e institucionalmente, outros pré-candidatos de partidos que integram a ampla aliança que ele quer formar de olho na própria reeleição.
Tebet tem um desempenho tímido nas pesquisas de intenção de voto. No último Datafolha, marcou 1%. Uma ala do MDB quer levar o partido para o palanque de Lula.
Casagrande já recebeu outros presidenciáveis. Cabo Daciolo, do Brasil 35 (antigo PMB) – que já desistiu de se candidatar –, André Janones, do Avante, e Ciro Gomes, do PDT. Mas nada causou mais alvoroço do que o encontro com ex-juiz Sergio Moro, então filiado ao Podemos, em fevereiro.
Àquela altura, ele ainda era pré-candidato à Presidência da República e a reunião causou descontentamento por parte do PT, com quem o PSB local ainda apenas flertava. No fim das contas, Moro foi para o União Brasil e restou a ele concorrer ao Senado pelo Paraná. Foi muito barulho por nada.