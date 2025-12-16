Leonel Ximenes
Vereador ameaça sair do PL se Guerino for o candidato do partido a governador

"O partido vai se comportar como barriga de aluguel?", indaga o líder do partido bolsonarista na Câmara de Vitória

Vitória
Publicado em 16/12/2025 às 15h38
Dárcio Bracarense, líder do PL na Câmara de Vitória: para ele, o partido tem quadros para o governo do Estado
Dárcio Bracarense, líder do PL na Câmara de Vitória: para ele, o partido tem quadros para o governo do Estado. Crédito: Damon Almeida

Os bastidores do Partido Liberal (PL) estão agitados no Espírito Santo. E o protagonista da vez é o vereador Dárcio Bracarense, líder do partido na Câmara de Vitória, que está ameaçando sair da legenda se o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon for o candidato do partido ao governo do Estado.

“Sairia por desalinhamento partidário. Na semana passada o presidente do partido [o senador Magno Malta] fez uma reunião com os mandatários da Grande Vitória e Cachoeiro para dizer que o PL tem em seus quadros diversos nomes para apresentar um projeto ao Espírito Santo. No dia seguinte vejo uma nota afirmando que pode ser Guerino o candidato?”, indaga o vereador.

Bracarense afirma que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tem em seus quadros nomes credenciados para disputar a sucessão do governador Renato Casagrande (PSB).

“Honestamente? Um partido que tem Magno Malta, Diego Cassoto, Lucas Polese e Dárcio Bracarense vai se comportar como “barriga de aluguel” e colocar um aliado de Paulo Hartung para liderar uma disputa ao governo? Duvido que Magno Malta permitiria. Seria um retrocesso a tudo que estamos construindo”, considerou o vereador de Vitória.

Nos bastidores do Partido Liberal, cogita-se convidar Guerino, um bolsonarista assumido e atualmente filiado ao PSD, a ingressar nas fileiras do PL para ser o candidato do partido ao Palácio Anchieta. Essa ideia já foi defendida publicamente pelo deputado federal Gilvan da Federal.

