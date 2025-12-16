Vereador ameaça sair do PL se Guerino for o candidato do partido a governador

Os bastidores do Partido Liberal (PL) estão agitados no Espírito Santo. E o protagonista da vez é o vereador Dárcio Bracarense, líder do partido na Câmara de Vitória, que está ameaçando sair da legenda se o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon for o candidato do partido ao governo do Estado.



“Sairia por desalinhamento partidário. Na semana passada o presidente do partido [o senador Magno Malta] fez uma reunião com os mandatários da Grande Vitória e Cachoeiro para dizer que o PL tem em seus quadros diversos nomes para apresentar um projeto ao Espírito Santo. No dia seguinte vejo uma nota afirmando que pode ser Guerino o candidato?”, indaga o vereador.