Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Supermercado vai doar toda renda de um dia de venda de pão no ES

Dia do Pãozinho Solidário, promovido em 37 lojas da rede no Espírito Santo, beneficia mais de 10 mil pessoas que precisam de atendimento especializado

Vitória
Publicado em 28/11/2025 às 16h41
O pão francês custa normalmente 70 centavos na padaria Bolinho de Chuva
No ano passado, a campanha de venda do pão francês arrecadou mais de R$ 67 mil. Crédito: Divulgação

Na próxima terça-feira (2), o tradicional pão de sal terá um papel especial nos supermercados da rede Extrabom. É o Dia do Pãozinho Solidário, ação em que 100% da renda dos pães vendidos nas 37 lojas será destinada aos projetos das Apaes do Estado.

A iniciativa, já tradicional no Espírito Santo, ajuda a manter atendimentos especializados para mais de 10 mil pessoas com deficiência atendidas pelas instituições. “Cada compra ajuda a manter projetos essenciais”, destaca Vanderson Gaburo, presidente da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES).

No ano passado, a campanha arrecadou mais de R$ 67 mil. Este ano, a expectativa é superar o resultado. É só passar em uma das lojas da rede, comprar o pão quentinho… e fazer o bem sem esforço.

A Feapaes-ES reúne 40 Apaes e a Vitória Down, somando atendimentos a mais de 10 mil pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo em todo o Estado. Os recursos arrecadados na campanha contribuem diretamente para a continuidade desses serviços, que envolvem atendimento especializado, apoio às famílias e iniciativas que ampliam a qualidade de vida dos usuários.

A campanha Dia do Pãozinho Solidário é realizada anualmente pelo Extrabom Supermercados e envolve as lojas da rede, distribuídas nas cidades de Cariacica, Anchieta, Colatina, Guarapari, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Extrabom Apae Supermercados

