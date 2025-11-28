Supermercado vai doar toda renda de um dia de venda de pão no ES

No ano passado, a campanha de venda do pão francês arrecadou mais de R$ 67 mil. Crédito: Divulgação

Na próxima terça-feira (2), o tradicional pão de sal terá um papel especial nos supermercados da rede Extrabom. É o Dia do Pãozinho Solidário, ação em que 100% da renda dos pães vendidos nas 37 lojas será destinada aos projetos das Apaes do Estado.



A iniciativa, já tradicional no Espírito Santo, ajuda a manter atendimentos especializados para mais de 10 mil pessoas com deficiência atendidas pelas instituições. “Cada compra ajuda a manter projetos essenciais”, destaca Vanderson Gaburo, presidente da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES).

No ano passado, a campanha arrecadou mais de R$ 67 mil. Este ano, a expectativa é superar o resultado. É só passar em uma das lojas da rede, comprar o pão quentinho… e fazer o bem sem esforço.

A Feapaes-ES reúne 40 Apaes e a Vitória Down, somando atendimentos a mais de 10 mil pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo em todo o Estado. Os recursos arrecadados na campanha contribuem diretamente para a continuidade desses serviços, que envolvem atendimento especializado, apoio às famílias e iniciativas que ampliam a qualidade de vida dos usuários.

A campanha Dia do Pãozinho Solidário é realizada anualmente pelo Extrabom Supermercados e envolve as lojas da rede, distribuídas nas cidades de Cariacica, Anchieta, Colatina, Guarapari, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

