Romaria das Mulheres para no hospital onde frade está internado com Covid

Uma surpresa, uma grande emoção. A Romaria das Mulheres virtual, realizada na noite deste domingo (11) pelas ruas centrais de Vila Velha, reservou um momento especial de oração em frente ao Vila Velha Hospital, onde está internado o guardião do Convento da Penha
, frei Paulo Roberto Pereira, que está com Covid-19
. Comandado pelo frei Pedro de Oliveira, o momento de fé foi dedicado também a todos os profissionais de saúde e aos pacientes do hospital.
“Nossa Senhora da Penha, abraça seus filhos e filhas que estão aqui hospitalizados, muitos com Covid, e a toda a equipe do Vila Velha Hospital. Pedimos uma bênção especial ao frei Paulo Roberto, que aqui está internado”, pediu o frei Pedro, por volta das 21h30, do alto do carro de som que comandava a romaria.
No ano passado, quando aconteceu a primeira Festa da Penha virtual e interativa, o frei Paulo Roberto se empenhou pessoalmente em realizar a Romaria das Mulheres virtual, um pequeno cortejo pelas ruas de Vila Velha
para homenagear as mulheres que participam do evento de fé todos os anos.
Pelo segundo ano consecutivo, essa atividade não estava prevista na programação inicial, e foi feita em segredo para evitar aglomerações por causa da pandemia. Ela só aconteceu pelo esforço pessoal de frei Paulo, com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha.
Por orientação médica, o guardião do Convento da Penha foi internado na sexta-feira (2)
, para um acompanhamento mais próximo do seu estado de saúde. Frei Paulo está na UTI com máscara respiratória, sem necessidade de intubação. Segundo a assessoria da Festa da Penha, ele se alimenta, conversa e atende bem às orientações da equipe que o assiste.