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Leonel Ximenes

Romaria das Mulheres para no hospital onde frade está internado com Covid

Foi uma surpresa: cortejo fez um momento de oração pelos profissionais de saúde e pela recuperação do guardião do Convento da Penha e dos demais pacientes do Vila Velha Hospital

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 21:40

Públicado em 

11 abr 2021 às 21:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Frei Pedro, que comandou a Romaria das Mulheres virtual, reza em frente ao Vila Velha Hospital, onde está internado o guardião do Convento
Frei Pedro, que comandou a Romaria das Mulheres virtual, reza em frente ao Vila Velha Hospital, onde está internado o guardião do Convento Crédito: Reprodução do YouTube
Uma surpresa, uma grande emoção. A Romaria das Mulheres virtual, realizada na noite deste domingo (11) pelas ruas centrais de Vila Velha, reservou um momento especial de oração em frente ao Vila Velha Hospital, onde está internado o guardião do Convento da Penha, frei Paulo Roberto Pereira, que está com Covid-19. Comandado pelo frei Pedro de Oliveira, o momento de fé foi dedicado também a todos os profissionais de saúde e aos pacientes do hospital.
“Nossa Senhora da Penha, abraça seus filhos e filhas que estão aqui hospitalizados, muitos com Covid, e a toda a equipe do Vila Velha Hospital. Pedimos uma bênção especial ao frei Paulo Roberto, que aqui está internado”, pediu o frei Pedro, por volta das 21h30, do alto do carro de som que comandava a romaria.
No ano passado, quando aconteceu a primeira Festa da Penha virtual e interativa, o frei Paulo Roberto se empenhou pessoalmente em realizar a Romaria das Mulheres virtual, um pequeno cortejo pelas ruas de Vila Velha para homenagear as mulheres que participam do evento de fé todos os anos.

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Pelo segundo ano consecutivo, essa atividade não estava prevista na programação inicial, e foi feita em segredo para evitar aglomerações por causa da pandemia. Ela só aconteceu pelo esforço pessoal de frei Paulo, com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha.
Por orientação médica, o guardião do Convento da Penha foi internado na sexta-feira (2), para um acompanhamento mais próximo do seu estado de saúde. Frei Paulo está na UTI com máscara respiratória, sem necessidade de intubação. Segundo a assessoria da Festa da Penha, ele se alimenta, conversa e atende bem às orientações da equipe que o assiste.
Outros dois frades franciscanos da fraternidade do Convento também foram internados com o coronavírus. Frei Paulo César se recuperou da doença, recebeu alta médica e voltou ao Convento na última sexta-feira (9). Mas na véspera (8), o frei Luiz Flávio não resistiu, morreu e foi sepultado no mesmo dia, ao lado da capelinha de São Francisco de Assis, no campinho, ao lado de outros confrades já falecidos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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