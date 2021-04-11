ES chega a 8.167 mortes e ultrapassa os 404 mil casos de Covid-19

Neste domingo (11), o Espírito Santo chegou a 8.167 óbitos e 404.205 infecções causadas pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram registradas mais 35 mortes e 1.436 casos confirmados. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha e Serra registram a mesma quantidade de contaminados: 50.187. Os dois são seguidos por Vitória (43.802), Cariacica (31.160), Cachoeiro de Itapemirim (20.865), Linhares (20.147) e Colatina (17.431).
Já quando se considera o número de mortes da pandemia, Vila Velha contabiliza 1.052 óbitos provocados pela Covid-19. Em seguida, estão Serra (951), Cariacica (926), Vitória (886), Cachoeiro de Itapemirim (405), Colatina (276) e Linhares (275).
Além dos diagnósticos confirmados, 239.833 casos ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até este domingo (11), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar o novo coronavírus em território capixaba. O número de curados chegou a 373.097 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,0% no Estado.
A VACINAÇÃO NO ES
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Neste domingo (11), o Painel de Vacinação indicava que 502.904 pessoas receberam a primeira dose enquanto 114.474 tomaram a segunda dose.