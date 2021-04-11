ES chega a 8.167 mortes e ultrapassa os 404 mil casos de Covid-19

Já quando se considera o número de mortes da pandemia, Vila Velha contabiliza 1.052 óbitos provocados pela Covid-19. Em seguida, estão Serra (951), Cariacica (926), Vitória (886), Cachoeiro de Itapemirim (405), Colatina (276) e Linhares (275).

Além dos diagnósticos confirmados, 239.833 casos ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até este domingo (11), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar o novo coronavírus em território capixaba. O número de curados chegou a 373.097 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,0% no Estado.