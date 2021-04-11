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Festa da Penha: A Gazeta transmite a última missa do Oitavário

Os fiéis podem acompanhar a missa pelo site A Gazeta e também no Facebook

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 02:02

Publicado em 

11 abr 2021 às 02:02
O encontro virtual deste domingo (11), marcado entre os fiéis que participam da Festa da Penha 2021, será a última missa do Oitavário, parte da tradicional festa que em sua 451ª edição tem como tema "Vossos olhos a nós volvei". Pelo segundo ano consecutivo, toda programação está sendo transmitida pela internet por conta da pandemia.
Os fiéis podem acompanhar a missa, a partir das 16 horas, pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
Neste domingo, o tema é "Olhar de recomeço".  Que sinais de vida e ressureição tivemos a oportunidade de experimentar durante este tempo de pandemia? Como temos reagido diante de assumir os muitos recomeços que este tempo nos propõe? Estas serão algumas reflexões para o momento.
A Festa da Penha 2021 teve início do último dia 4 e se encerra na segunda-feira (12). 

Imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada na Praça do Papa

 PROGRAMAÇÃO 

DOMINGO - 11 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
  • 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
  • 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo.

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