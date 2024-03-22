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Leonel Ximenes

Quem tem a solução para evitar os alagamentos na BR 101?

Prefeitura vai fazer obra de macrodrenagem para permitir que a água escoe nos dias em que chove forte

Publicado em 22 de Março de 2024 às 13:27

Públicado em 

22 mar 2024 às 13:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alagamento ao lado do viaduto da BR 101 em Viana
Alagamento ao lado de viaduto da BR 101 em Viana Crédito: Gabriela Ribeti
Tem um alagamento no meio do caminho, no meio do caminho tem um alagamento. Com a licença do grande Drummond, um dos grandes problemas do trecho urbano da BR 101, em Viana, não são as pedras, mas a água retida na pista. Quando chove forte, o caos se estabelece e a pista alagada atrapalha a mobilidade de moradores, comerciantes e motoristas que seguem para todo outros cantos do país.
Mas se as pedras rolam, as águas vão escoar, se depender da Prefeitura de Viana. É que já  está em elaboração um projeto de macrodrenagem, contratado pela municipalidade, para captação de águas pluviais a partir do km 298 da BR 101.
O projeto será executado numa extensão total de aproximadamente 1,1 quilômetro, em um dos trechos mais críticos em termos de alagamento no município. A obra vai se estender da Rua Espírito Santo (entrada do bairro Marcílio de Noronha), onde está o Bradesco, passando por baixo da rodovia, com lançamento final no Rio Formate.
Este sistema de drenagem será construído pelo chamado “tunnel liner", método não destrutivo amplamente utilizado em milhares de obras no Brasil e no exterior, para abertura de túneis sem interferir na superfície, nem no tráfego.

A ORIGEM DOS ALAGAMENTOS

Segundo a prefeitura, os crônicos alagamentos começaram com a construção de um viaduto pela concessionária Eco101 e entregue em 2019. A partir daí, as redes de drenagem que foram originalmente projetadas ficaram subdimensionadas e perderam sua capacidade de escoamento, por conta de um novo volume vindo desta “caixa d’água” que se forma quando chove na BR, bem na marginal, onde está a entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana, e na própria rodovia.
Desde então, a cada episódio de chuvas, a sociedade convive com transtornos como alagamentos e congestionamentos, não sendo raros os casos de danos materiais.
“As redes de drenagem precisam ser redimensionadas e completamente substituídas, para que continuem cumprindo a sua função de maneira eficaz, já que não foram projetadas junto com a obra do viaduto”, afirma o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos).

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De acordo com o prefeito, o caos provocado pelos alagamentos no trecho da rodovia federal em Viana já é de conhecimento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da bancada federal capixaba e, claro, da Eco101. E a solução foi cobrada. “Não se pode esperar mais.”, ressalta Bueno.
A obra tem custo estimado de R$ 25 milhões, deve começar em junho e terminar até o final deste ano. A Prefeitura de Viana diz que pretende captar o recurso junto ao governo do Estado.
Em tempo: a prefeitura quer manter o lema que estava inscrito em um monumento municipal instalado na BR 101: “O Brasil passa por aqui” (se continuar alagando, não passa nada).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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