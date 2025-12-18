Os imortais do ES vão tomar posse no suntuoso Palácio Anchieta

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado e local de posse da diretoria da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). Crédito: Hélio Filho / Secom

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) empossa nesta na quinta-feira (18) sua nova diretoria, eleita para o triênio 2026-2028. A sessão solene será realizada, às 18h30, no Salão São Tiago do Palácio Anchieta. A nova diretoria, que tem na presidência o jornalista Jonas Reis, foi eleita em assembleia realizada em novembro.



Os novos dirigentes substituirão a diretoria presidida por Ester Abreu Vieira de Oliveira, que nesta sexta-feira (19) encerra seu segundo mandato à frente da instituição. A sessão de posse terá como atração cultural apresentações da atriz Verônica Gomes, do Quarteto Instrumental do trompetista Bruno Santos e da cantora e compositora capixaba Luiza Dutra.

Jonas Reis, de 72 anos, o novo presidente, integra a academia há apenas três anos. Capixaba nascido no interior de Colatina, é também advogado, escritor e autor, entre outras obras, do livro “Viagem à alma do Brasil” e do infantojuvenil “A lenda do lagarto azul”.

O jornalista e escritor Jonas Reis vai substituir a professora e escritora Ester Abreu Vieira de Oliveira na presidência da AEL. Crédito: AEL/Divulgação

Ele ingressou na Academia em setembro de 2022, após se aposentar no Tribunal de Contas do Estado, onde chegou por concurso público e foi secretário geral das sessões. Antes disso, teve longa carreira no jornalismo, tendo atuado nos principais veículos de comunicação do Estado como repórter, redator e editor.

A NOVA DIRETORIA DA AEL

Presidente: Jonas Reis

1ª Vice-presidente: Adriana Pereira Campos

2º Vice-presidente: Anaximandro Oliveira Santos Amorim

1º Secretário: Ítalo Campos

2º Secretário: João Gualberto Moreira Vasconcellos

1º Tesoureiro: Fábio Santos Daflon Gomes

2º Tesoureiro: Marcos André Malta Dantas

Diretor de Publicidade: Romulo Felippe

UMA HISTÓRIA CENTENÁRIA

Situada na Praça João Clímaco, no Centro de Vitória, a Academia Espírito-santense de Letras foi fundada em 4 de setembro de 1921. Nela se congrega, desde a sua fundação, a representação da intelectualidade do Estado do Espírito Santo, incluindo escritores, poetas, juristas, professores, magistrados, cientistas, jornalistas e autores de gêneros literários diversos, com contribuição importante para o fortalecimento do patrimônio cultural e o registro da memória do Estado.

Trata-se de instituição literária com papel fundamental na pesquisa do manancial cultural e histórico do Espírito Santo, bem como na difusão dos autores capixabas, formação de novos leitores e escritores e promoção do acesso à literatura e aos mais diversos setores da sociedade espírito-santense.

