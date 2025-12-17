Fé, trabalho e luzes transformam o Natal em duas vilas no ES

Microlâmpadas iluminam a Igreja Sagrada Família, distrito de Alfredo Chaves. Crédito: Dirceu Cetto

O espírito do Natal ganhou forma, luz e um significado ainda maior de união em duas comunidades do interior de Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo. Nos distritos de Matilde e Sagrada Família, o protagonismo dos moradores é o grande destaque das celebrações natalinas deste ano.



Com união, criatividade, fé e disposição para o trabalho voluntário, as próprias comunidades se organizaram para transformar suas vilas em cenários de encantamento, atraindo visitantes e fortalecendo o sentimento de pertencimento.

Em Matilde, a decoração nasceu do esforço coletivo entre moradores, comércio local e o Grupo Voluntárias de Matilde, dando origem ao projeto Natal Campo de Matilde. Tânia Tessarollo liderou a iniciativa. Cada residência assumiu o compromisso de enfeitar sua fachada e contribuir com a criação de ambientes natalinos nos espaços públicos da vila.

O resultado é um percurso repleto de simbolismo, construído a partir de materiais simples e naturais, como madeiras, raízes, galhos, tecidos e flores, que se transformaram em presépios, árvores de Natal, Papai Noel e outros elementos típicos da data.

Em Matilde, cada residência assumiu o compromisso de enfeitar sua fachada e contribuir com a criação de ambientes natalinos nos espaços públicos da vila. Crédito: Dirceu Cetto

Moradora da vila, a escritora Penha Franzotti destaca que a iniciativa surgiu do desejo de união e de valorização do espaço onde vivem. “A ideia foi nos unirmos para deixar Matilde, que é uma vila turística, preparada para uma data tão importante como o Natal, criando um ambiente de acolhimento e espera”, afirma.

SAGRADA FAMÍLIA

Já na comunidade de Sagrada Família, o brilho natalino também é resultado do engajamento popular. Os moradores arrecadaram recursos por meio de uma festa junina comunitária, que possibilitou a compra dos materiais utilizados na ornamentação.

Microlâmpadas iluminaram árvores, palmeiras e a igreja centenária da vila, que se tornou um dos principais símbolos da decoração. Um túnel de luzes foi montado na entrada da igreja, criando um cenário que tem encantado moradores e visitantes todas as noites.

De acordo com uma das moradoras responsáveis pela decoração, Vanessa Savergnini, a união foi essencial para o sucesso da iniciativa. “Cada um ajudou como pôde. Essa união dos moradores foi fundamental para deixar a vila no clima de Natal e encantar quem passa por aqui”, destaca.

NATAL SOM E LUZ NA SEDE

Enquanto o interior vive o protagonismo comunitário, o Centro de Alfredo Chaves também entrou no clima natalino com ornamentação e atividades culturais. A Praça Colombo Guardia recebeu ornamentação com milhares de microlâmpadas e enfeites especiais e vem sendo preparada para receber a 19ª edição do Natal Som e Luz, que será realizada até este domingo (21).

A programação, preparada pela Secretaria de Turismo e Cultura, inclui apresentações culturais, shows, chegada do Papai Noel trilheiro e diversas atividades para toda a família.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais