Espírito Santo perde um dos seus maiores intelectuais

Professor, escritor e tradutor, José Augusto de Carvalho morre em Vitória aos 85 anos de idade

Vitória
Publicado em 24/09/2025 às 19h55
José Augusto de Carvalho era apaixonado pelos livros e pelas salas de aula. Crédito: Divulgação

Não é fácil definir em poucas palavras quem foi o professor, escritor e tradutor José Augusto de Carvalho, que morreu nesta quarta-feira (24) em Vitória, aos 85 anos de idade, vítima de pneumonia. “Era um apaixonado pelo conhecimento, pelo saber e pela sala de aula”, afirma o seu filho mais velho, o jornalista André Hees de Carvalho.

Nascido em 9 de março de 1940 em Governador Valadares (MG), José Augusto, de fato, dedicou grande parte da sua vida aos livros e às salas de aula, local que se sentia sempre muito à vontade. Na sua impressionante carreira acadêmica, constam um mestrado em prestigiosas universidades como a Sorbonne (Paris) e a Unicamp, além de um doutorado na USP.

Criado em um ambiente cercado de livros dentro de casa, Hees revela que seu pai adorava poesia e tinha grande admiração por Manuel Bandeira, Paulo Leminski e Fernando Pessoa, grandes poetas da Língua Portuguesa.

“Até pouco tempo, papai tinha uma vida intelectual intensa, estava produtivo. Sempre foi uma pessoa muito correta e honesta intelectualmente”, conta Hees, ex-jornalista de A Gazeta.

O anúncio do falecimento do professor. Crédito: Divulgação

Na música, além dos compositores clássicos Mozart, Beethoven e Vivaldi, José Augusto curtia expoentes da MPB como Chico Buarque e Martinho da Vila, mostrando que tinha apuro musical em gêneros bem diferentes.

André Hees

Jornalista e filho de José Augusto

Meu pai tinha obsessão pela leitura. Era capaz de virar a noite lendo um livro de muitas páginas. Este é um dos grandes legados que ele me passou, o amor aos estudos, aos livros e à literatura

Tradutor de inglês, francês e italiano, o professor aposentado da Ufes também dominava o espanhol e o alemão, além de ter noções de grego e latim. José Augusto deu sua colaboração para o aprimoramento do Jornalismo. Foi colaborador do jornal A Gazeta e deu aulas no curso de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta.

Além de André Hees, José Augusto deixa viúva (Maria José Binda), uma filha do primeiro casamento (Silvia Hees de Carvalho), um filho do segundo (Gabriel Binda Carvalho) e três netos: Lara, Ricardo e Davi.

O corpo de José Augusto de Carvalho será velado nesta quinta-feira (25), às 8h, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde também será sepultado às 10h30.

