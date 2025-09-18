Morre dona Ivany, de 77 anos, mãe do padre Anderson Gomes

Dona Ivany estava hospitalizada havia mais de 15 dias. Crédito: Instagram do padre Anderson Gomes

Morreu na noite desta quarta-feira (17), após mais de duas semanas hospitalizada, dona Ivany Gomes, de 77 anos, mãe do padre Anderson Gomes, reitor e pároco do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica.



O velório de dona Ivany, que sofria de Alzheimer, começa às 10h desta quinta-feira (18) na Paróquia Sagrada Família, em Jardim Camburi, Vitória, onde atuava e cantava nas missas. No mesmo local, às 11h30, o bispo auxiliar de Vitória, dom Andherson Franklin, presidirá uma missa de corpo presente.

Após a celebração, o corpo da mãe do padre Anderson será conduzido em cortejo para o Cemitério Jardim da Paz, na Serra, para o velório. O sepultamento, no mesmo local, está programado para as 16h30.

Com o agravamento de saúde da sua mãe, nas últimas 48 horas, o padre Anderson chegou a cancelar uma peregrinação que faria com um grupo de fiéis à Turquia e à Itália, a partir da noite desta quarta-feira. Nas redes sociais, Anderson informou que outro sacerdote aceitou conduzir o grupo ao exterior.

Com o agravamento do estado de saúde da sua mãe, padre Anderson cancelou uma viagem de peregrinação à Turquia e à Itália. Crédito: Divulgação

“O meu lugar é o céu. Nossa mãe Ivany Gomes foi ao encontro do Eterno. Sua alegria permanece conosco”, escreveu o sacerdote em suas redes sociais.

No início da madrugada desta quinta-feira (18), a Arquidiocese de Vitória comunicou em suas redes sociais a morte da mãe do padre: "Rezemos para que o Senhor acolha dona Ivany na eternidade e conforte, com ternura, o coração do Pe. Anderson Gomes e de todos os familiares e amigos enlutados".

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais