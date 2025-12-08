Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Eles não têm teto, mas têm solidariedade de sobra no ES

Projeto Cozinha Solidária do MTST foi inaugurado neste sábado (6) com a entrega de comida para 200 pessoas

Vitória
Publicado em 08/12/2025 às 15h07
Cozinha Solidária vai funcionar aos sábados na Serra
Cozinha Solidária vai funcionar aos sábados na Serra. Crédito: MTST

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) inaugurou a primeira Cozinha Solidária do movimento no Espírito Santo neste sábado (6). O projeto, que funciona no Centro Cultural Eliziário Rangel, no bairro São Diogo I, na Serra, distribui 200 refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O funcionamento da Cozinha Solidária coordenada pelo MTST será aos sábados, com entrega das refeições a partir de meio-dia. Também estão previstas atividades culturais, mutirões de documentação, rodas de conversa sobre direitos, alimentação saudável e justiça social.

Município mais populoso do ES, a Serra, segundo o Instituto Jones Santos Neves (IJSN), tem cerca de 92 mil pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade.

As refeições serão entregues por meio de senha, direcionadas principalmente ao público em situação de rua e em vulnerabilidade social, mas abertas a quem comparecer. O consumo não será feito no local.

Em 2026, dependendo do ritmo de apoio e doações, o Cozinha Solidária na Serra pode aumentar a média de doações de 200 marmitas aos sábados.

Quem quiser colaborar com o projeto social pode fazer doações para o Pix [email protected].

O QUE SÃO AS COZINHAS SOLIDÁRIAS

O Programa Cozinha Solidária, instituído pela Lei n°14.628/2023 e regulamentado pelo Decreto n°11.937/2024, é um programa do governo federal que tem por objetivo fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua e em insegurança alimentar e nutricional.

Mais de 2 mil cozinhas solidárias em funcionamento no Brasil, oferecendo refeições e serviços a populações em vulnerabilidade social e em insegurança alimentar e nutricional, organizando uma grande rede de solidariedade.

Cada unidade de cozinha solidária possui gestão própria, desenvolvendo outras atividades de interesse coletivo, como oficinas de formação, ações de educação alimentar e nutricional, entre outras. Normalmente, se situam em territórios vulnerabilizados, em locais estratégicos para oferta de alimentação.

O MTST nacional afirma que já doou 4,3 milhões de quilos de alimentos em todo o país.

