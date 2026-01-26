Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
Ecovias denuncia assédio moral e agressão em praça de pedágio no ES

Segundo concessionária da BR 101 no Espírito Santo, motorista xingou e agrediu uma profissional em Rio Novo do Sul

Vitória
Publicado em 26/01/2026 às 15h34
O assédio moral e físico aconteceu na manhã de domingo (25)

A Ecovias Capixaba, concessionária da BR 101 no Espírito Santo, divulgou uma nota em que repudia o episódio de assédio moral e físico sofrido por uma de suas funcionárias na manhã do último domingo (25), enquanto ela exercia suas funções na praça de pedágio localizada em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado.

Segundo a concessionária, durante o atendimento a um usuário, em razão de um problema no pagamento do pedágio que ocasionou a retenção momentânea do fluxo de veículos, a operadora da cabine do pedágio atuava para solucionar a situação e prestar o devido auxílio.

No entanto, denuncia a Ecovias, um motorista que aguardava na fila passou a ofendê-la com palavrões e, ao atravessar a cancela, agrediu fisicamente a funcionária com um tapa no braço dela

“A concessionária informa que está adotando todas as medidas cabíveis para a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização do agressor, além de prestar todo o suporte necessário à colaboradora envolvida”, diz a nota.

A Ecovias Capixaba afirmou que reforça seu compromisso inegociável com a segurança física e emocional de seus funcionários e reitera que não tolera qualquer forma de violência, intimidação ou desrespeito: “Todos os profissionais devem exercer suas atividades em um ambiente seguro e pautado pelo respeito”.

A concessionária também reafirmou seu alinhamento à campanha “Assédio, Pare!”, promovida pelo Grupo EcoRodovias, que tem como objetivo conscientizar e enfrentar todas as formas de assédio (físico, moral ou sexual) nos ambientes de trabalho.

BR 101 Violência contra a mulher Rio Novo do Sul Assédio no trabalho

