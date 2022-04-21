Do feriadão até junho, Santa Teresa é uma festa só. Confira

Pandemia controlada, clima agradável, povo festeiro: os ingredientes estão postos à mesa para que todos sintam a alegria e o sabor dos eventos que serão promovidos em Santa Teresa
neste feriadão até o mês de junho. É festa que não acaba mais. Confira o que vem por aí.
Terra de italianos tem que ter mesa farta. Então comecemos pelo projeto Santa Teresa Gourmet, que começou nesta quarta-feira (20) e vai até domingo (24), na Praça da Cultura. Com o tema “A Itália é Aqui”, o evento gastronômico
vai receber 30 restaurantes com a seleção dos seus melhores pratos.
Boa comida tem que ser acompanhada de boa bebida, claro. O Santa Teresa Gourmet tem a presença de quatro cervejarias artesanais que produzem aquela bebida gelada para acompanhar as dezenas de opções gastronômicas do evento. Tudo embalado por 15 apresentações musicais.
Outro espaço concorrido é o Santa Mercearia, onde serão ministradas mais de 15 aulas-show comandadas por chefs. E tudo de graça. Quem participar vai provar as delícias da agroindústria artesanal, chocolates, vinhos de cantina e vinhos especiais, espumantes, tortas, bolos, doces, biscoitos, artesanato, flores e muito mais.
Na semana que vem, é bom lembrar: tem que malhar em dobro para queimar as calorias acumuladas, combinado?
Pena que a Páscoa acabou. Acabou? Não em Santa Teresa, a primeira colônia italiana no Brasil (título reconhecido pela Câmara dos Deputados
), que neste sábado (23) terá como atração um coelhinho que vai sair da toca na Praça Augusto Ruschi. Às 16h tem pintura facial e distribuição de chocolates e às 18h o coelhinho vai divertir a garotada.
Como a semana passa rápido, de 29 de abril a 1º de maio será realizado o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, com várias atrações, também na Praça da Cultura. Na ocasião será feito o lançamento do Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa.
Ainda no Dia do Trabalhador, será realizado o Caminho do Imigrante, caminhada em alusão aos primeiros imigrantes que chegaram na região, entre os municípios de Santa Leopoldina
e Santa Teresa.
No calendário de eventos em maio (6, 7 e 8) ainda tem o Cultura em Toda Parte e a Feira Distrital no centro do município (14 e 15).
E em junho, com o friozinho característico da época, terá o retorno triunfal do Santa Jazz (3, 4 e 5), além da Corrida do Imigrante (19) e a Festa do Imigrante Italiano (16 a 26).
Que o segundo semestre seja tão festivo como o primeiro. Vamos aguardar. Viva Santa Teresa!