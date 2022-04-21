Do feriadão até junho, Santa Teresa é uma festa só. Confira

Pratos do festival Santa Teresa Gourmet 2021 Crédito: Rodrigo Borçato

Pandemia controlada, clima agradável, povo festeiro: os ingredientes estão postos à mesa para que todos sintam a alegria e o sabor dos eventos que serão promovidos em Santa Teresa neste feriadão até o mês de junho. É festa que não acaba mais. Confira o que vem por aí.

Terra de italianos tem que ter mesa farta. Então comecemos pelo projeto Santa Teresa Gourmet, que começou nesta quarta-feira (20) e vai até domingo (24), na Praça da Cultura. Com o tema “A Itália é Aqui”, o evento gastronômico vai receber 30 restaurantes com a seleção dos seus melhores pratos.

Boa comida tem que ser acompanhada de boa bebida, claro. O Santa Teresa Gourmet tem a presença de quatro cervejarias artesanais que produzem aquela bebida gelada para acompanhar as dezenas de opções gastronômicas do evento. Tudo embalado por 15 apresentações musicais.

Outro espaço concorrido é o Santa Mercearia, onde serão ministradas mais de 15 aulas-show comandadas por chefs. E tudo de graça. Quem participar vai provar as delícias da agroindústria artesanal, chocolates, vinhos de cantina e vinhos especiais, espumantes, tortas, bolos, doces, biscoitos, artesanato, flores e muito mais.

Na semana que vem, é bom lembrar: tem que malhar em dobro para queimar as calorias acumuladas, combinado?

Pena que a Páscoa acabou. Acabou? Não em Santa Teresa, a primeira colônia italiana no Brasil ( título reconhecido pela Câmara dos Deputados ), que neste sábado (23) terá como atração um coelhinho que vai sair da toca na Praça Augusto Ruschi. Às 16h tem pintura facial e distribuição de chocolates e às 18h o coelhinho vai divertir a garotada.

Como a semana passa rápido, de 29 de abril a 1º de maio será realizado o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, com várias atrações, também na Praça da Cultura. Na ocasião será feito o lançamento do Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa.

Ainda no Dia do Trabalhador, será realizado o Caminho do Imigrante, caminhada em alusão aos primeiros imigrantes que chegaram na região, entre os municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa.

No calendário de eventos em maio (6, 7 e 8) ainda tem o Cultura em Toda Parte e a Feira Distrital no centro do município (14 e 15).

E em junho, com o friozinho característico da época, terá o retorno triunfal do Santa Jazz (3, 4 e 5), além da Corrida do Imigrante (19) e a Festa do Imigrante Italiano (16 a 26).