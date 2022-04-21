Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Do feriadão até junho, Santa Teresa é uma festa só. Confira

Gastronomia, música de qualidade, cultura, diversão:  a primeira colônia italiana no Brasil terá dois meses de eventos para todos os gostos

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

21 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pratos do festival Santa Teresa Gourmet 2021
Pratos do festival Santa Teresa Gourmet 2021 Crédito: Rodrigo Borçato
Pandemia controlada, clima agradável, povo festeiro: os ingredientes estão postos à mesa para que todos sintam a alegria e o sabor dos eventos que serão promovidos em Santa Teresa neste feriadão até o mês de junho. É festa que não acaba mais. Confira o que vem por aí.
Terra de italianos tem que ter mesa farta. Então comecemos pelo projeto Santa Teresa Gourmet, que começou nesta quarta-feira (20) e vai até domingo (24), na Praça da Cultura. Com o tema “A Itália é Aqui”, o evento gastronômico vai receber 30 restaurantes com a seleção dos seus melhores pratos.
Boa comida tem que ser acompanhada de boa bebida, claro. O Santa Teresa Gourmet tem a presença de quatro cervejarias artesanais que produzem aquela bebida gelada para acompanhar as dezenas de opções gastronômicas do evento. Tudo embalado por 15 apresentações musicais.

Veja Também

Vinho tinto de Santa Teresa é premiado em competição nacional

Cama de Gato é atração no Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa

Santa Teresa tem única arara-vermelha gigante do Espírito Santo

Outro espaço concorrido é o Santa Mercearia, onde serão ministradas mais de 15 aulas-show comandadas por chefs. E tudo de graça. Quem participar vai provar as delícias da agroindústria artesanal, chocolates, vinhos de cantina e vinhos especiais, espumantes, tortas, bolos, doces, biscoitos, artesanato, flores e muito mais.
Na semana que vem, é bom lembrar: tem que malhar em dobro para queimar as calorias acumuladas, combinado?
Pena que a Páscoa acabou. Acabou? Não em Santa Teresa, a primeira colônia italiana no Brasil (título reconhecido pela Câmara dos Deputados), que neste sábado (23) terá como atração um coelhinho que vai sair da toca na Praça Augusto Ruschi. Às 16h tem pintura facial e distribuição de chocolates e às 18h o coelhinho vai divertir a garotada.
Como a semana passa rápido, de 29 de abril a 1º de maio será realizado o Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, com várias atrações, também na Praça da Cultura. Na ocasião será feito o lançamento do Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa.
Ainda no Dia do Trabalhador, será realizado o Caminho do Imigrante, caminhada em alusão aos primeiros imigrantes que chegaram na região, entre os municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa.

Veja Também

Hospedagens e cervejarias em Santa Teresa que aceitam pets

Vinho de Santa Teresa conquista medalha em concurso nacional

No calendário de eventos em maio (6, 7 e 8) ainda tem o Cultura em Toda Parte e a Feira Distrital no centro do município (14 e 15).

Veja Também

Começa o plantio do milho para a Festa da Polenta em Venda Nova

Papo de Colunista: O ES muito além da moqueca e da polenta

E em junho, com o friozinho característico da época, terá o retorno triunfal do Santa Jazz (3, 4 e 5), além da Corrida do Imigrante (19) e a Festa do Imigrante Italiano (16 a 26).
Que o segundo semestre seja tão festivo como o primeiro. Vamos aguardar. Viva Santa Teresa!

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Santa Teresa ganha loja solidária de artesanato produzido no ES

Santa Teresa: com tantas qualidades, faltam incentivos e divulgação nacional

A curiosa amizade entre cão cego e ganso africano em Santa Teresa

O Brasil reconhece: Santa Teresa é pioneira na colonização italiana

Catarinenses querem anular título dado por Temer a Santa Teresa

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Gastronomia jazz santa jazz Santa Teresa Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados