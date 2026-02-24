Leonel Ximenes
Cidade no ES abre 50 vagas para curso gratuito de torta capixaba

Inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 2 de março

Vitória
Publicado em 24/02/2026 às 17h52
Torta capixaba do restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Torta capixaba servida em restaurante de Vila Velha. Crédito: Bruno Coelho

Se a torta capixaba é saborosa, mesmo sendo feita por quem não domina a técnica de preparo, imagine degustá-la quando elaborada por quem conhece os segredos da iguaria.

Pensando nisso, a Prefeitura de Linhares vai oferecer um curso gratuito para quem deseja aprender as técnicas de confecção de um dos mais importantes pratos do Espírito Santo.

O curso oferece 50 vagas e será realizado no próximo dia 3 de março, às 16h, na sede da Sala do Empreendedor, localizada no segundo andar da sede do Sindicato Rural de Linhares, no centro da cidade.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 2 de março, ou até que todas as vagas sejam preenchidas. O formulário está disponível no link https://forms.gle/DoMjoGQwcWDUpGyUA.

PRATO SURGIU NO LITORAL DO ES

Segundo estudiosos da gastronomia capixaba, a torta capixaba tem influências portuguesa, indígena e africana. O prato, originalmente ligado aos indígenas, surgiu no litoral do Estado.

A receita original reúne peixe, siri, caranguejo, camarão e palmito. Foram adicionados os ovos, as azeitonas, a cebola e o bacalhau, resultando na torta capixaba como conhecemos hoje.

A tradição é que o prato seja servido na Semana Santa, tempo de abstinência de carne vermelha para milhões de cristãos.

