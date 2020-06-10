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Leonel Ximenes

Ambientalistas e Iema retiram plantas invasoras de reserva ambiental no ES

Estão sendo suprimidas do Parque Paulo César Vinha castanheiras, acácias forrageiras e leucenas, espécies consideradas exóticas para a região

Públicado em 

10 jun 2020 às 19:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Castanheiras arrancadas dentro do Paulo César Vinha, entre Vila Velha e Guarapari
Consideradas uma espécie invasora, castanheiras estão sendo arrancadas da área do Parque Paulo César Vinha, entre Vila Velha e Guarapari Crédito: Divulgação
Um grupo de ambientalistas começou a retirar espécies vegetais consideradas invasoras da Reserva Paulo César Vinha, na altura da Praia d’Ulé, entre Vila Velha e Guarapari. Estão participando moradores das comunidades Recanto da Sereia, no entorno do parque, surfistas do Surf Club Praia D'ulé e técnicos do Iema, o Instituto Estadual do Meio Ambiente.
Segundo o ambientalista Eduardo Pignaton, estão sendo suprimidas castanheiras, acácias forrageiras e leucenas, espécies consideradas exóticas e que se disseminam muito rapidamente, prejudicando a vegetação original daquela área no litoral Sul do ES.
O trabalho começou na Semana do Meio Ambiente. Estão sendo utilizado 13 motosserras e facões. A lenha resultante da extração da vegetação invasora será doada às paneleiras de barro de Guarapari e para outras comunidades.
“As castanheiras estão localizadas mais próximo à orla e elas servem para atrair churrasco, atividade que pode ameaçar o parque com incêndio. Além disso, essa espécie projeta muita sombra, o que impede o desenvolvimento de toda a vegetação que está embaixo dela”, explica Pignaton.
Ele alerta que as outras duas espécies - acácias e leucenas - são invasoras e que estão dominando o Parque Paulo César Vinha: “A gente calcula em aproximadamente 5 mil árvores de acácias e leucenas deste lado do parque”.
A partir de agora, segundo Pignaton, todo mês equipes de voluntários com técnicos do Iema  serão mobilizados para limpar a área ambiental.

PARQUE FOI CRIADO HÁ 30 ANOS

O parque foi criado por decreto estadual em 1990. Inicialmente, se chamou Parque de Setiba, mas em 1994, ano seguinte ao assassinato do biólogo e ativista ambiental, passou a ser denominado Parque Estadual Paulo César Vinha.

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Segundo o Iema, a reserva ecológica, de 1,5 mil hectares, tem uma grande diversidade de ambientes em sua área como lagoas, dunas e planícies alagadas e inúmeras formações vegetais como a mata seca, a floresta permanentemente inundada, brejo herbáceo, formações abertas e a vegetação pós-praia.
O parque abriga espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção como a pimenteira-rosa e o ouriço-preto, além de espécies endêmicas como algumas pererecas e libélulas. A Lagoa de Caraís é sua principal atração. O parque é circundado pela Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, que funciona como sua zona de amortecimento e visa a conservar a região marinha do Arquipélago das Três Ilhas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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