Arquipélago das Três Ilhas: paraíso permitido, mas há regras para visitar

Que Guarapari é um dos destinos mais procurados no verão e nos dias de carnaval não chega a ser novidade. E entre os muitos destinos que a "Cidade saúde" oferece aos turistas e frequentadores, está o Arquipélago das Três Ilhas, formado pelas ilhas do Quitongo, Cambaião e Guararema, que fica a cerca de três quilômetros da costa.
O local de águas calmas e cristalinas é um convite para quem gosta de desbravar novos locais e ir além da areia da praia, mas a ida constante e muitas vezes irregular por parte dos visitantes tem ocasionados problemas. As Três Ilhas estão localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental de Setiba e, por esse motivo, a visitação deve obedecer algumas normativas estabelecidas em lei, como a proibição de pesca e coleta de organismos marinhos.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente, o Iema, tem realizado ações no arquipélago e constatado o descumprimento de regras para que se frequente o local. Um dos problemas mais recorrentes, além da pesca, são os usos de churrasqueira e camping. Todas essas atividades são proibidas, ainda assim tais práticas são identificadas nas Três Ilhas. Quem infringir as regras pode ser multado conforme a lei estadual 7058/2002, que varia de R$ 50,00 a R$ 1 milhão.
A área de proibição de pesca abrange o polígono que engloba as ilhas de Gurarema, Leste-Oeste, Guanchumbas, Cambaião e Quitongo, iniciando a uma distância de 100 metros de cada uma dessas ilhas. Nessa faixa, todos os tipos de pesca amadora são proibidos: pesca subaquática, pesca com linha de mão, vara ou molinete, realizadas a partir do costão rochoso ou de embarcações, incluindo a modalidade de pesque e solte, explicou Sandra Ribeiro, bióloga do Iema.
A intenção de restringir a pesca amadora nessa área é garantir um espaço que sirva de criadouro natural, onde os indivíduos possam crescer, se reproduzir e repovoar tanto o Arquipélago das Três Ilhas quanto as ilhas dos demais habitats do entorno.
No final do mês de janeiro, a equipe de servidores do Iema, instalou uma placa específica sobre a área de proibição da pesca amadora e retirou, com marreta, todos os 97 suportes fixos de apoio para varas de pesca amadora, conhecidos localmente como "preguiçoso".
APA DE SETIBA
A Área de Proteção Ambiental de Setiba é a maior do Espírito Santo e foi criada por meio do decreto nº 3.747-N de 1994 como APA de Três Ilhas. Em 1998, teve seu nome alterado pela Lei Estadual nº 5.651 para APA Paulo Cesar Vinha ou simplesmente APA de Setiba. Esta unidade tem o intuito de estabelecer uma zona de amortecimento de impactos ao redor do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.
Na porção continental, apresenta formações de restinga, manguezal e mata de tabuleiro e na porção marinha, encontramos o arquipélago de Três Ilhas, rico em fauna marinha, sendo um local propício para mergulho contemplativo, com águas rasas e claras, onde foi registrada uma das maiores biodiversidades de ecossistemas marinhos do Brasil.
CONFIRA O QUE É PROIBIDO NAS TRÊS ILHAS
- Pesca amadora (molinete, linha de mão, caça subaquática), inclusive a modalidade de pesque e solte
- Jogar lixo
- Acampar
- Fazer fogueira ou churrasco
- Cortar a vegetação
- Som (música) tanto nas embarcações como nas ilhas
MERGULHE E DESFRUTE
O acesso às Três Ilhas se dá por embarcações. Quem se desloca ate o local irá se deparar com uma água translúcida, ideal para a prática do mergulho, banhos, além da possibilidade de contemplar o ambiente de calmaria que o arquipélago proporciona. Caso opte pelo explorar o fundo do mar, é permitido o fazê-lo com o auxílio de um esnórquel e mergulho contemplativo.
Não há restrição em relação a dias e horários para frequentar o local desde que se respeite as regras vigentes. Quem quiser se aprofundar sobre a APA de Setiba, pode acessar neste link sobre o arquipélago de Três Ilhas.