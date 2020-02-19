Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Florestas da região amazônica serão concedidas à iniciativa privada
Meio ambiente

Florestas da região amazônica serão concedidas à iniciativa privada

As três áreas foram incluídas na carteira de projetos do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), que neste ano passou a ser vinculado ao Ministério da Economia.

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 16:48
O presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O governo Jair Bolsonaro autorizou nesta quarta-feira (19) que três florestas da região amazônica sejam concedidas à iniciativa privada.
As unidades de conservação ambiental Humaitá, Iquiri e Castanho, que permitem a exploração de madeira em parte de seu território, estão localizadas no Amazonas.
As três foram incluídas na carteira de projetos do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), que neste ano passou a ser vinculado ao Ministério da Economia. É a primeira vez que florestas fazem parte da relação de projetos da iniciativa federal.

Veja Também

Entenda a diferença entre incêndios na Austrália e queimadas na Amazônia

Mudanças climáticas podem aumentar queimadas no sul da Amazônia

Bolsonaro se fecha para os Estados da Amazônia, diz governador do Pará

A previsão é da equipe econômica é de que Humaitá seja leiloada no quarto trimestre deste ano, enquanto Iquiri e Castanho fiquem para o segundo trimestre de 2021.
Ao todo, foram anunciadas nesta quarta-feira (19) a inclusão de 22 novas iniciativas na carteira do programa, entre elas terminais pesqueiros, arrendamentos portuários e rodovias federais.
"O PPI quer ser verde, sabemos da importância dessa agenda", disse a secretária especial do PPI, Martha Seillier. "Nós queremos andar de mãos dadas com o Meio Ambiente", acrescentou.
Além das três florestas, foram aprovadas as concessões dos parques Canela e São Francisco de Paula, ambos no Rio Grande do Sul, para exploração turística.
Na área de infraestrutura, entre outros projetos, foram incluídos cinco arrendamentos portuários e a BR-040, que liga Brasília (DF) a Juiz de Fora (MG), e cujo investimento previsto é de R$ 7,4 bilhões.

Veja Também

Bolsonaro: estamos na iminência de mandar a reforma administrativa

Bolsonaro diz que mudanças em pastas visam fortalecer relação com Congresso

Em entrevista à imprensa, o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, afirmou que uma eventual privatização dos Correios só deve ocorrer em 2021.
O governo federal estima que projetos do PPI podem ampliar o ingresso de capital estrangeiro no país.
Segundo o subsecretário de investimentos estrangeiros do ministério da Economia, Renato Baumann, no biênio 2018 e 2019, o Brasil recebeu US$ 78 bilhões e uma quantia similar, na casa de US$ 80 bilhões, pode ingressar nos próximos dois anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados