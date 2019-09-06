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Artigo de Opinião

Meio ambiente

Brasil deve ser o maior responsável pelo uso consciente da sua floresta

As boas intenções do G7 ou a estratégia diplomática a ser adotada são discussões secundárias

Públicado em 

06 set 2019 às 20:26
Área de floresta derrubada na região da Bacia Amazônica
Thiago Viola e Gabriel Marx*
Nos últimos dias, a Floresta Amazônica tem suscitado debates nos principais jornais do mundo, em razão das chamas devastadoras que vêm consumindo o maior bioma do país. É nesse cenário que o embate entre os presidentes brasileiro e francês tem ganhado peculiar protagonismo, com argumentos nacionalistas e humanistas. É imperioso, entretanto, que se faça uma análise das intenções por detrás de ambos os discursos.
> O que sabemos sobre a situação na Amazônia
Isso porque os países desenvolvidos, sobretudo os europeus (poluidores contumazes), ao longo dos séculos foram os principais responsáveis por subjugarem as nações da África e da América Latina, contribuindo para o quadro de depressão econômica e social dos países periféricos, e ainda hoje direcionam seus olhares à mineração, ao agronegócio, ao potencial hidrelétrico e aos recursos naturais da Floresta Amazônica.
> Fundo de R$ 2,6 bilhões da Lava Jato irá para Amazônia e educação
Assim, é de extrema importância que os brasileiros tenham um olhar crítico para identificar interesses subjacentes aos discursos aparentemente bem-intencionados.
> Como os impactos das queimadas na Amazônia afetam os moradores do ES?
De outro lado, não se deve tomar posse de tais circunstâncias, a fim de encobrir os desmandos feitos na seara ambiental. A cruzada contra os cientistas e suas pesquisas, o enfraquecimento da fiscalização do Ibama, a condescendência com práticas insustentáveis do agronegócio e a criminalização de ONGs e de ambientalistas foram algumas atitudes que, metaforicamente, incendiaram a Amazônia.
O Inpe havia alertado sobre focos de incêndio na Terra Indígena Areões e o MPF avisou ao governo três dias antes do “dia do fogo”, mas nada foi feito.
Desde janeiro, o orçamento do Ibama para preservação e controle de incêndios florestais diminuiu 23%. Dados do Inpe denunciam um aumento de 82% dos incêndios ocorridos entre janeiro e agosto, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
As boas intenções dos países do G7 ou a estratégia diplomática a ser adotada são discussões, no momento, secundárias. O Brasil precisa cuidar do seu patrimônio, compreendendo que a ciência não é inimiga, que políticas ambientais são essenciais e que é possível conjugar crescimento com sustentabilidade. Caso contrário, entre as narrativas políticas, arderemos todos nas chamas da demagogia e da desinformação.
*Os autores são, respectivamente, presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Vila Velha (Aprovve), advogado e mestrando em Direito; e advogado e mestrando em Direito

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