Brasil deve ser o maior responsável pelo uso consciente da sua floresta

Thiago Viola e Gabriel Marx*

Isso porque os países desenvolvidos, sobretudo os europeus (poluidores contumazes), ao longo dos séculos foram os principais responsáveis por subjugarem as nações da África e da América Latina, contribuindo para o quadro de depressão econômica e social dos países periféricos, e ainda hoje direcionam seus olhares à mineração, ao agronegócio, ao potencial hidrelétrico e aos recursos naturais da Floresta Amazônica.

Assim, é de extrema importância que os brasileiros tenham um olhar crítico para identificar interesses subjacentes aos discursos aparentemente bem-intencionados.

De outro lado, não se deve tomar posse de tais circunstâncias, a fim de encobrir os desmandos feitos na seara ambiental. A cruzada contra os cientistas e suas pesquisas, o enfraquecimento da fiscalização do Ibama, a condescendência com práticas insustentáveis do agronegócio e a criminalização de ONGs e de ambientalistas foram algumas atitudes que, metaforicamente, incendiaram a Amazônia.

O Inpe havia alertado sobre focos de incêndio na Terra Indígena Areões e o MPF avisou ao governo três dias antes do “dia do fogo”, mas nada foi feito.

Desde janeiro, o orçamento do Ibama para preservação e controle de incêndios florestais diminuiu 23%. Dados do Inpe denunciam um aumento de 82% dos incêndios ocorridos entre janeiro e agosto, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

As boas intenções dos países do G7 ou a estratégia diplomática a ser adotada são discussões, no momento, secundárias. O Brasil precisa cuidar do seu patrimônio, compreendendo que a ciência não é inimiga, que políticas ambientais são essenciais e que é possível conjugar crescimento com sustentabilidade. Caso contrário, entre as narrativas políticas, arderemos todos nas chamas da demagogia e da desinformação.