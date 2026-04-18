CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas

Na terça-feira, 30 de abril de 1996, em um tempo em que o rádio AM ainda ocupava lugar central na rotina de milhares de pessoas, a CBN Vitória entrou no ar pela primeira vez, na frequência 1250 kHz.

Nascia ali uma nova voz no dial capixaba, com a proposta de informar em tempo real, acompanhar os acontecimentos do Espírito Santo e estabelecer uma relação diária de confiança com os ouvintes.

Neste ano, a emissora celebra 30 anos de trajetória marcada pela credibilidade, pela capacidade de adaptação e pela presença constante nos momentos mais importantes da vida capixaba.

Uma rádio que nasceu para informar

Desde a estreia da rádio, a apresentadora e editora-executiva da CBN Vitória, Fernanda de Queiroz, acompanha de perto essa história. Presente na emissora desde o início, ela relembra que a rádio nasceu em um momento desafiador, apostando em um formato voltado à notícia e à prestação de serviço.

“São 30 anos fazendo a rádio que toca notícia. Foi a primeira rádio de notícias do Espírito Santo”, afirma. Fernanda de Queiroz - Apresentadora e editora-executiva da CBN Vitória

Inovação tecnológica e permanência

Ao longo do tempo, a emissora construiu uma trajetória de inovação tecnológica. Começou no AM, migrou para o FM, ampliou sua presença no ambiente digital, investiu em transmissões em vídeo e passou a distribuir conteúdo em aplicativos, streaming, site, redes sociais e podcasts.

Para Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, essa capacidade de evolução explica a permanência e a relevância do veículo. "A CBN Vitória foi pioneira no Espírito Santo em transmitir notícias de rádio pela TV, com câmeras instaladas no estúdio, levando o formato de rádio falado para a tela e antecipando o modelo “rádio com imagem”, hoje comum em várias praças."

Vinícius Valfré, Geraldo Nascimento, Samanta Nogueira, Fernanda Queiroz e Eduardo Fachetti no estúdio da rádio em 2013 - Foto: Vitor Jubini.

Relação direta com a audiência

Mais do que acompanhar mudanças tecnológicas, a CBN Vitória consolidou uma relação próxima com a audiência. No rádio ao vivo, a participação dos ouvintes sempre foi parte essencial da construção do noticiário.

Para Fernanda de Queiroz, esse diálogo sempre foi essencial. “O rádio não é um caminho de que eu falo e eles escutam. A gente constrói o noticiário com a participação deles”, afirma.

Geraldo explica que esse vínculo é resultado direto da confiança construída ao longo dos anos. “As pessoas entendem a CBN como um veículo de credibilidade, que se compromete a repassar informações com seriedade, transparência e acessibilidade.”

A conexão com os ouvintes também se revela em histórias que atravessam o cotidiano da emissora. O editor-chefe guarda na memória a ligação de uma jovem que procurava por ele após o fim de um programa.

“Ela ligou para me dizer que eu era uma companhia diária para o pai dela, tanto que o horário do fim do programa marcava o horário da medicação dele”, relembra. Geraldo Nascimento - Editor- chefe de A Gazeta e CBN Vitória

Coberturas que marcaram gerações

Em três décadas no ar, a rádio esteve presente em coberturas que exigiam rapidez, responsabilidade e capacidade de mobilização. Fernanda cita como marcos profissionais os anos de enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo, episódios de grandes enchentes e, mais recentemente, a pandemia de Covid-19.

“Isso nos mostrou que a pandemia não vence o rádio”, afirma Fernanda.

Durante o período de isolamento social, equipes se dividiram entre trabalho presencial e remoto para manter a programação no ar diariamente. Da própria casa, com estrutura adaptada, profissionais seguiram informando a população em um momento de incerteza coletiva.

Marca comemorativa de 30 anos da CBN Vitória - Crédito: Rede Gazeta

Eleições, versatilidade e compromisso

As coberturas eleitorais também ocupam lugar especial na memória de quem faz parte da rotina da emissora. Prestes a completar dez anos na CBN Vitória, o produtor Adalberto Cordeiro lembra da apuração do segundo turno das eleições municipais de 2020, que mobilizou a equipe até a madrugada.

“As coberturas eleitorais sempre marcam muito a gente. São momentos desafiadores, intensos e que exigem bastante versatilidade da equipe”, diz.

Ao longo desses 30 anos, a CBN Vitória acompanhou a transformação do rádio sem abrir mão de sua essência. Em diferentes plataformas, para públicos de diferentes gerações e em qualquer lugar do mundo, manteve o compromisso com a informação responsável e o serviço de utilidade pública.

“O slogan da campanha inclusive é a informação que você confia. Isso ninguém tira da gente mais, essa construção”, resume Fernanda.