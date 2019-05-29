Agora é lei em Vitória: ônibus mais baratos aos domingos e feriados

A Prefeitura de Vitória agora tem que definir como será aplicada a nova legislação e o valor da tarifa aos domingos e feriados. Crédito: Divulgação

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), promulgou nesta terça-feira (28) a lei, de sua autoria, que reduz o preço das passagens dos ônibus municipais aos domingos e feriados. Depois que os vereadores derrubaram, por unanimidade, o veto do prefeito ao projeto, Luciano Rezende (PPS) tinha 48 horas para promulgar a lei, o que acabou não acontecendo. Diante disso, o presidente da CMV resolveu promulgá-la.

No Transcol

Agora cabe à Prefeitura de Vitória definir como será aplicada a nova legislação e definir o valor da tarifa aos domingos e feriados. A redução do preço da passagem nesses dias está em vigor no Transcol desde 2006.

Desinteresse

Nenhuma empresa se interessou pela licitação da primeira etapa das obras de reforma do Kleber Andrade, pertencente ao governo do Estado. O pacote de intervenções no estádio está orçado em R$ 9,5 milhões.

Nova licitação

O processo agora retorna à área técnica do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) para ser atualizado. Logo depois, haverá nova publicação, abrindo-se prazo para as empresas apresentarem novas propostas ao Estado.

O otimista

O secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, afirma que o fracasso da licitação não vai comprometer a candidatura do Estado a ser uma das sedes do Mundial de Futebol Sub-17.

Parece muito, mas...

O Ministério do Turismo anuncia que vai liberar R$ 200 milhões para 30 rotas turísticas nos quatro Estados do Sudeste. No Espírito Santo, receberão recursos Domingos Martins, Venda Nova, Guarapari, Vitória e Vila Velha.

Não vai fazer falta?

Só tem um probleminha (sempre tem): dos R$ 200 milhões, o ES vai receber apenas R$ 840 mil (não chega a 1/200). Se o Ministério do Turismo estiver precisando, a gente pode até abrir mão dessa fortuna, né?

Gemidão indiscreto

Na sessão de ontem da Assembleia, durante um raro pronunciamento de Theodorico Ferraço (DEM), com o plenário silencioso, o deputado Coronel Quintino (PSL) foi consultar seu celular e o conhecido gemidão do zap ecoou forte pra todo mundo ouvir.

Os vencedores

Sete caratecas capixabas, de 13 a 21 anos, conquistaram cinco medalhas de ouro, uma de prata e uma de atleta revelação no 28º Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin, domingo, em São Paulo. Eles são treinados pelo mestre Paulo do Carmo.

O projeto

O Instituto Kyokushin de Desenvolvimento Esportivo e Social, de onde vieram os atletas, funciona em Terra Vermelha, em Vila Velha, e atende 250 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Cardápio eleitoral

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), o deputado federal Amaro Neto, do mesmo partido, e o ex-senador Magno Malta (PL) almoçaram juntos na segunda-feira em Vitória. Na pauta, a aliança eleitoral para 2020.

Participou

Quem for ao lançamento do novo livro do jornalista Leonencio Nossa, a biografia “Roberto Marinho: o poder está no ar”, nesta sexta, às 9h, no auditório da Rede Gazeta, vai ter 30% de desconto ao adquirir a obra.

Ganhou

O exemplar, que custa R$ 89,90, vai sair por R$ 65,70 para aqueles que vierem prestigiar o evento que marca a abertura do 22º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Serão aceitos cartões de crédito e débito.

Haja paciência

Leitor da coluna recebeu, até as 15h de ontem, 15 interurbanos de São Paulo de origem desconhecida. E olha que ele bloqueou os números do inconveniente.

O santo merece

No dia 10 de junho, às 10h, será celebrada uma rara missa onde está localizado o cenotáfio (túmulo simbólico) do Padre Anchieta, no Palácio Anchieta.

Haja saco

A Assembleia promulgou uma lei, do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), que determina até o peso (10 kg, 15 kg e 25 kg) das embalagens de sacos de cimentos produzidos por empresas sediadas no Estado.

Sacou?

Assembleia determinar peso de embalagem de produto fabricado por uma empresa privada? Isto é constitucional, dr. Arnaldo?

Até quando?

A Câmara de Vila Velha aprovou projeto de lei do vereador d. Ivan Carlini VI (DEM) que obriga o município a fazer vistorias técnicas periódicas em pontes, passarelas e viadutos. Gente, precisa de lei para que a prefeitura cumpra a lei?

Alô, ministro Moro!