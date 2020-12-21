O basta de Gerson: não dá mais para calar a boca diante do racismo

Em pleno 2020, com 2021 já batendo à porta, um profissional no exercício do seu trabalho é alvo de racismo, precisa bater no peito e esbravejar para denunciar a situação e ainda é desacreditado. Infelizmente, o que aconteceu com Gerson no Maracanã acontece todos os dias em diferentes setores da sociedade. Para cada Gerson (um negro) há um Ramirez (um racista) e um Mano Menezes (alguém para falar que é mais um mimimi e vitimização). Por isso, lutamos.

Utilizei até um exemplo que não é da esfera esportiva para deixar bem claro que este é o tratamento que parte significativa da sociedade oferece ao negro seja ele homem, mulher ou até mesmo criança. Isso é inaceitável e não deve ser mais admitido. Gerson fez o certo ao denunciar. E que essa prática se torne cada vez mais comum. Não dá mais para calar a boca diante do racismo.