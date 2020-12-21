O basta de Gerson: não dá mais para calar a boca diante do racismo

Em uma segunda-feira como esta do dia 21 de dezembro, pós-rodada do Campeonato Brasileiro
, possivelmente esse espaço seria utilizado para falar de resultados, desempenho de atletas e clubes. Poderia destacar por aqui as importantes vitórias de Botafogo
e Vasco
, que lutam contra o rebaixamento e até exaltar o poder de reação do Flamengo ao vencer o Bahia por 4 a 3, neste domingo (20)
, e mostrar que seguirá na caça ao líder São Paulo. Entretanto, tais análises tornam-se irrelevantes diante de mais um caso de racismo nos gramados. No jogo do Maracanã, mandaram Gerson calar a boca, por ele ser negro. Não dá para aceitar.
“O Ramirez, quando tomamos acho que o segundo gol, o Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele e ele falou bem assim para mim: "Cala a boca, negro"”, declarou Gerson sobre o comportamento do meia colombiano Ramirez
. Mais um episódio de discriminação racial inaceitável no futebol
. Dessas afirmações minimizadas por muitos como “coisa de jogo” ou “foi no clima quente da partida”, quando mais uma vez trata-se de querer se impor sobre o outro, o tratando como inferior apenas pela cor da sua pele: racismo.
Entretanto, Gerson não calou a boca. Protestou. E qual foi a reação do senso comum no entorno do gramado? O de sempre, descredibilizar a vítima. Mano Menezes, técnico do Bahia na partida diante do Flamengo que acabou demitido após o jogo
, classificou a postura do jogador como “malandragem”. Tentou desqualificar o atleta, como se este estivesse usando de um meio antidesportivo para conseguir alguma vantagem para desequilibrar o adversário dentro de campo. Discurso covarde.
Em pleno 2020, com 2021 já batendo à porta, um profissional no exercício do seu trabalho é alvo de racismo, precisa bater no peito e esbravejar para denunciar a situação e ainda é desacreditado. Infelizmente, o que aconteceu com Gerson no Maracanã acontece todos os dias em diferentes setores da sociedade. Para cada Gerson (um negro) há um Ramirez (um racista) e um Mano Menezes (alguém para falar que é mais um mimimi e vitimização). Por isso, lutamos.
Utilizei até um exemplo que não é da esfera esportiva para deixar bem claro que este é o tratamento que parte significativa da sociedade oferece ao negro seja ele homem, mulher ou até mesmo criança. Isso é inaceitável e não deve ser mais admitido. Gerson fez o certo ao denunciar. E que essa prática se torne cada vez mais comum. Não dá mais para calar a boca diante do racismo.
Agora é esperar pela apuração do que ocorreu no Maracanã na visão das autoridades responsáveis. A diretoria do Flamengo pediu “profunda apuração”
, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que vai solicitar ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a abertura de uma investigação sobre o ocorrido. Que esse caso possa ter desfecho e não ser apenas mais um que não deu em nada.